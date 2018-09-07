Представитель Усманова опроверг сведения о планах купить "Чарльтон"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов не планирует покупать лондонский футбольный клуб "Чарльтон", сообщает CNBC.

По словам (имя и фамилия не указаны) представителя Усманова, бизнесмен действительно намерен вложить средства в английский футбольный клуб, но не в "Чарльтон".

Ранее СМИ сообщали, что Усманов, расставшийся недавно со своей долей акций лондонского "Арсенала", желает остаться в английском футболе и якобы планирует купить "Чарльтон".

В настоящее время владельцем "Чарльтона" является бельгиец Ролан Дюшалете. Четыре года назад он заплатил за клуб 14 млн фунтов стерлингов, а сейчас готов продать его за 20 млн. В придачу покупателю достанутся и долги клуба – 60 млн фунтов. А если покупатель окажется с высокими спортивными амбициями, ему придется вложиться в "Чарльтон" так, чтобы за несколько лет вывести его из Лиги 1 (третий по значимости дивизион в английском футболе) до премьер-лиги, откуда команда вылетела еще в сезоне-2006/07.

Что касается Дюшалате, он остался не в восторге от футбольного бизнеса. "Футбольный бизнес меня не устраивает. Если вы хотите потерять реальные деньги, купите футбольный клуб. Инвестирование в футбол было ошибкой в ​​моей жизни", - приводил Daily Mail слова Дюшалете.