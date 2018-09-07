Определены даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России по футболу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19, на этой стадии в борьбу вступают клубы Российской премьер-лиги.
Как сообщается в пятницу на сайте Российского футбольного союза, 25 сентября сыграют "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Урал" (Екатеринбург).
26 сентября будет проведено 12 игр: "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва), "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Москва), "Динамо" (Барнаул) - "Оренбург", "Волгарь" (Астрахань) - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Чайка" (Песчанокопское) - "Анжи" (Махачкала), "Сызрань-2003"- "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Химки" (Московская область) - "Рубин" (Казань), "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный), "Нижний Новгород" - "Уфа", "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Москва), "Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск), "Сахалин"- "Арсенал" (Тула).
27 сентября сыграют "Авангард" (Курск) - "Краснодар", "Тамбов" - "Крылья Советов" (Самара).
Игра "Тюмень"- ЦСКА (Москва) перенесена на 10 октября.
Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.