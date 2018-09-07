Денис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суперчемпион мира WBA 2017 и чемпион мира IBF 2017 россиянин Денис Лебедев завершил нокаутом поединок против представителя Турции Хизни Алтункая.

Бой прошел в Челябинске в пятницу и завершился в третьем раунде после серии точных ударов россиянина.

Российский боксер не выступал на ринге более года.

На счету Лебедева теперь 31 победа (23 – нокаутом) в 34 поединках. Хинзи Алтункая провел 33 боя и одержал 30 побед, 17 из которых – нокаутом.