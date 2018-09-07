Денис Лебедев нокаутировал Хизни Алтункая

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суперчемпион мира WBA 2017 и чемпион мира IBF 2017 россиянин Денис Лебедев завершил нокаутом поединок против представителя Турции Хизни Алтункая.
Бой прошел в Челябинске в пятницу и завершился в третьем раунде после серии точных ударов россиянина.
Главный бой турнира 7 сентября в Челябинске Денис Лебедев vs Хизни Алтункая ⠀⠀⠀ Полный бой смотрите на YouTube RCC MMA&Boxing @denislebedev_official #RCCboxing #rccboxingpromotions #boxingnews #рмкбоксинг #рмкбоксингпромоушн #рмк #профессиональныйбокс #boxing #miketyson #денислебедев #Челябинск #chelonline #челябинсксегодня #челябинсксейчас #челябинскспорт #профессиональныйбокс #boxing
Российский боксер не выступал на ринге более года.
На счету Лебедева теперь 31 победа (23 – нокаутом) в 34 поединках. Хинзи Алтункая провел 33 боя и одержал 30 побед, 17 из которых – нокаутом.
Полная арена "Трактор" увидела успешное возвращение Дениса Лебедева на ринг ⠀⠀⠀ Сегодня состоялся вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Челябинске, где в главном бою вечера встретились российский боксер Денис Лебедев и туров Хизни Алтункая. Поединку предшествовало еще девять боев, в том числе и три титульных. ⠀⠀⠀ Главный бой турнира начался с короткометражного видео "Возвращение героя" о Денисе Лебедеве, в котором через тему с комиксом обыграли честь, силу и достоинство, как главную суперсилу человека. ⠀⠀⠀ Денис Лебедев левша, Алтункая - правша. Боксеры начали бой с разведки дистанции, Алтункая сразу же выбрал работать вторым номером, вынуждая Лебедева двигаться вперед и один раз поймал его правым встречным. Во втором раунде Денис попадает по печени, и Алтункая приседает на одно колено. В третьем раунде он упал во второй раз, на этот раз Лебедев очень хорошо попадает левой рукой - победа! ⠀⠀⠀ "Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче. Была тяжелая подготовка, я начинал с веса в 110 килограмм. Сегодня не выработал все, чувствую адреналин в себе, не знаю, смогу ли я уснуть сегодня. Первые два раунда я прикармливал его ударами по корпусу. Я левша и контрудар один из моих любимых приемов,- сразу после боя поделился Денис Лебедев, - Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA, я хочу боя с Александром Усиком, безусловно, он номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой". ⠀⠀⠀ Фото @paveltabarchuk 7 сентября | Челябинск | ЛА "Трактор" #RCCboxing #rccboxingpromotions #boxingnews #рмкбоксинг #рмкбоксингпромоушн #рмк #профессиональныйбокс #boxing #miketyson #лебедевалтункая #лебедев @denislebedev_official #Челябинск #chelonline #челябинсксегодня #челябинсксейчас #челябинскспорт #профессиональныйбокс #boxing