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Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг

Сотрудников антидопинговых служб привлекли слова годичной давности отца футболиста о том, что игрок якобы применял "гормоны роста"

Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг
Денис Черышев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Испанские антидопинговые службы начали проверку на применение полузащитником "Валенсии" и сборной России по футболу Денисом Черышевым запрещенных препаратов, сообщает The Telegraph.

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Отмечается, что поводом для проверки стали высказывания отца игрока, бывшего российского футболиста Дмитрия Черышева о том, что его сын некоторое время назад, еще до чемпионата мира-2018 в России, принимал "гормоны роста".

30 июня нынешнего года Российский футбольный союз выступал с заявлением, в котором ведомство опровергло факт применения Черышевым-младшим запрещенных препаратов.

"Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года. Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами "Вильрреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям", - говорилось в сообщении РФС.

"Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ. При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было", - подчеркнули в РФС.

В тот же день появились высказывания самого Дмитрия Черышева, который также сослался на неверную интерпретацию журналистом его слов.

"Во-первых, я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это все было написано. Во-вторых, журналист не то чтобы перепутал. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идет речь. Ничего такого не было. Журналист полностью все перепутал. Поэтому это все ерунда", - приводил слова Дмитрия Черышева "Чемпионат".

Денис Черышев стал одним из героев ЧМ-2018, он провел четыре гола в пяти матчах. По окончании чемпионата мира перешел на правах аренды из "Вильярреала" в "Валенсию" (обе – Испания).

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Теги: футбол, Испания, Денис Черышев, Дмитрий Черышев

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