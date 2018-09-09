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Японка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US Open

В финале Открытого чемпионата США она победила американку Серену Уильямс

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира серии Большого шлема US Open-2018.

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В финале Открытого чемпионата США она нанесла поражение американке Серене Уильямс – 6:2, 6:4.

Таким образом, Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Большого шлема. До US Open-2018 ее высшим достижением в серии являлся выход в четвертый круг Australian Open.

В свою очередь, Серена Уильямс 38 раз выигрывала турниры Большого шлема, из них 23 – в одиночном разряде. Шесть раз в одиночном разряде она выиграла US Open.

В настоящее время Уильямс занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Осака – на 19-м.

Это была вторая встреча Серены Уильямс и Наоми Осаки в официальных матчах. Первая датирована весной нынешнего года, когда Осака победила вернувшуюся после декрета Уильямс в первом круге турнира в Майами со счетом 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Турнир завершится финалом в мужском одиночном разряде: в воскресенье серб Новак Джокович сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

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Теги: теннис, US Open

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