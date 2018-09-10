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Джокович стал трехкратным победителем US Open

В финале Открытого чемпионата США сербский теннисист выиграл у аргентинца дель Потро, это его 14-й триумф на турнирах Большого шлема

Джокович стал трехкратным победителем US Open
Новак Джокович - трехкратный победитель US Open в частности и 14-кратный победитель турниров Большого шлема в целом
Фото: Reuters

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро в финале турнира серии Большого шлема US Open-2018.

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Решающий матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 3 часа 15 минут.

Таким образом, Джокович стал 14-кратным победителем турниров Большого шлема и трехкратным – US Open в частности.

Что касается дель Потро, то он выиграл один турнир Большого шлема, это был US Open в 2009 году.

Для Джоковича (6-е место в рейтинге ATP) и Хдель Потро (3-е место) эта встреча стала 19-й на официальных турнирах. Счет по победам в личном противостоянии сейчас 15-4 в пользу Джоковича.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходил с 27 августа. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Победительницей турнира в женском разряде стала японка Наоми Осака, в финале взявшая верх над американкой Сереной Уильямс.

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

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Теги: теннис, US Open

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