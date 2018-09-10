Триумфатор US Open-2018 Джокович поднялся на третье место в рейтинге ATP

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

После выигранного им Открытого чемпионата США в воскресенье, серб поднялся на три строчки и теперь занимает в рейтинге третье место. На одну строчку, четвертую, опустился поверженный им в финале аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Рафаэль Надаль (Испания). В первой десятке, помимо него, а также Джоковича и дель Потро присутствуют Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Марин Чилич (Хорватия), Григор Димитров (Болгария), Доминик Тим (Австрия), Кевин Андерсон (ЮАР), Джон Иснер (США).

В первой сотне рейтинга находятся четыре россиянина: Карен Хачанов (25-е место), Даниил Медведев (35), Андрей Рублев (71), Евгений Донской (84).