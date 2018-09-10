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Сборная России провела пять голов в ворота команды Чехии

Уже в первом тайме россияне добились крупного преимущества в счете

Сборная России провела пять голов в ворота команды Чехии
Товарищеский футбольный матч между Россией и Чехией в Ростове-на-Дону
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Чехии в товарищеском матче.

Результат встречи ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию), прошедшей в Ростове-на-Дону в понедельник, - 5:1 в пользу россиян.

Счет на восьмой минуте открыл Алексей Ионов. Антон Заболотный на 24-й удвоил преимущество, а на 29-й заработал пенальти, который реализовал Ионов.

Во втором тайме один мяч отыграл полузащитник гостей Томаш Соучек (74). Однако Александр Ерохин и вышедший на замену Дмитрий Полоз оформили разгром (78, 83).

Свой следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 11 октября против шведов - в рамках второго тура Лиги наций. Игру примет Калининград.

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Теги: футбол

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