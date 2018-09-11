Главный тренер сборной Чехии уволился после крупного поражения от России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Наставник Чехии по футболу Карел Яролим ушел в отставку, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии во вторник.

"Карел Яролим покидает пост главного тренера сборной Чехии по взаимному согласию сторон. В ближайшее время Футбольная ассоциация Чехии встретится с кандидатами, которые заменят его", - говорится в сообщении.

Отставка Яролима произошла на следующий день после крупного поражения сборной Чехии от команды России со счетом 1:5 в товарищеском матче в Ростове-на-Дону. До этого чешская команда уступила сборной Украины со счетом 1:2 на своем поле в матче Лиги наций УЕФА.

Карел Яролим возглавлял сборную Чехии с 2016 года, он не смог вывести ее на чемпионат мира-2018.