ФК "Спартак" опроверг слова главного тренера о возможности покинуть клуб в любой момент

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" выступил с опровержением процитированных в СМИ высказываний главного тренера команды Массимо Карреры о том, что он может покинуть команду в любое время, если получит предложение от итальянского клуба "Аталанта".

"Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал интервью известному итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport. К сожалению, некоторые российские СМИ недобросовестно отнеслись к переводу оригинала и тем самым ввели в заблуждение своих читателей. В частности, сообщили, что Каррера якобы чуть ли не сегодня готов рассмотреть предложение от клуба "Аталанта" из Бергамо", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Спартак" уточняет, что на самом деле тренер сказал следующее: "Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. "Спартак" является топ-клубом с хорошей инфраструктурой и амбициями. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию". "От такого (предложения "Аталанты" - ИФ) никогда не смог бы отказаться. Но давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим", - приводит "Спартак" слова Карреры в своей интерпретации.

Бывший тренер "Ювентуса" и сборной Италии Каррера пришел в "Спартак" летом 2016 года в качестве помощника главного тренера Дмитрия Аленичева. Вскоре Аленичев после провала команды на старте в квалификационном отборе Лиги Европы был уволен, Каррера стал главным тренером и привел "Спартак" к чемпионству.

Что касается "Аталанты", то здесь Каррера провел семь лет игровой карьеры.