Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на Востоке
Спорт Российская премьер-лига-2018/19

ФК "Спартак" опроверг слова главного тренера о возможности покинуть клуб в любой момент

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" выступил с опровержением процитированных в СМИ высказываний главного тренера команды Массимо Карреры о том, что он может покинуть команду в любое время, если получит предложение от итальянского клуба "Аталанта".

"Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал интервью известному итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport. К сожалению, некоторые российские СМИ недобросовестно отнеслись к переводу оригинала и тем самым ввели в заблуждение своих читателей. В частности, сообщили, что Каррера якобы чуть ли не сегодня готов рассмотреть предложение от клуба "Аталанта" из Бергамо", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Спартак" уточняет, что на самом деле тренер сказал следующее: "Ностальгия по Италии? Я хорошо прижился в Москве, а через несколько месяцев мы могли бы обсудить продление контракта, который действует до мая 2019 года. "Спартак" является топ-клубом с хорошей инфраструктурой и амбициями. Сейчас я не думаю о возвращении в Италию". "От такого (предложения "Аталанты" - ИФ) никогда не смог бы отказаться. Но давайте так: еще пару лет я работаю здесь, а потом мы об этом поговорим", - приводит "Спартак" слова Карреры в своей интерпретации.

Бывший тренер "Ювентуса" и сборной Италии Каррера пришел в "Спартак" летом 2016 года в качестве помощника главного тренера Дмитрия Аленичева. Вскоре Аленичев после провала команды на старте в квалификационном отборе Лиги Европы был уволен, Каррера стал главным тренером и привел "Спартак" к чемпионству.

Что касается "Аталанты", то здесь Каррера провел семь лет игровой карьеры.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ФК Спартак, Массимо Каррера

Новости по теме

Спорт
Судьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены УильямсСудьи задумались о бойкоте матчей с участием Серены Уильямс
Поводом послужило поведение теннисистки во время и по окончании проигранного ею финала US Open-2018Подробнее
 УЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 годуУЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 году
По каким принципам будут отбираться участники и как может называться соревнование, пока неизвестноПодробнее
 Сборная России провела пять голов в ворота команды ЧехииСборная России провела пять голов в ворота команды Чехии
Уже в первом тайме россияне добились крупного преимущества в счетеПодробнее
 Россия - Чехия. ОнлайнРоссия - Чехия. Онлайн
Сборная России забила пятый мяч в ворота Чехии во втором тайме товарищеского матчаПодробнее
Джокович стал трехкратным победителем US OpenДжокович стал трехкратным победителем US Open
В финале Открытого чемпионата США сербский теннисист выиграл у аргентинца дель Потро, это его 14-й триумф на турнирах Большого шлемаПодробнее
 Всемирная федерация керлинга сняла с россиян подозрения после обвинений МакларенаВсемирная федерация керлинга сняла с россиян подозрения после обвинений Макларена
Федерация за два года не нашла доказательств нарушений антидопинговых правил российскими спортсменамиПодробнее
 Японка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US Open
В финале Открытого чемпионата США она победила американку Серену УильямсПодробнее
 Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допингРоссийского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг
Сотрудников антидопинговых служб привлекли слова годичной давности отца футболиста о том, что игрок якобы применял "гормоны роста"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на ВостокеВ РоссииВ РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 SpaceЭкономикаAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressЭкономикаДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян

Власти Грузии задумались о производстве марихуаны на экспорт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестРедактирование генома живого человека, приложение-тонометр и масштабные вымирания колоний пингвинов Подробнее

Индекс оптимизма малого бизнеса США в августе обновил исторический максимум

Медведев предложил расширить льготу по оплате пенсионерами взносов на капремонт

Футболист "Реала" Марсело получил четыре месяца тюрьмы условно за неуплату налогов

Он пошел на сделку со следствием, за что получил 60-процентную скидку на выплату задолженности Подробнее

Экс-координатор штаба Навального в Иркутске арестован на 30 суток

Playboy будет развивать стриминговые сервисы, видеоигры и платформы виртуальной реальности

Поклонская внесет свои поправки к пенсионному законопроекту

За голосование против пенсионной реформы она может лишиться поста замглавы комитета Госдумы Подробнее

В "Единой России" обеспокоились бюджетной политикой Минфина в отношении регионов

Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игроманов

Минфин РФ предложил ввести максимальную сумму проигрыша для игромановВ поправках министерства говорится также об ограничении максимальной суммы ставок Подробнее

Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательства

Медведев не исключил дополнительной корректировки пенсионного законодательстваПо словам главы правительства, нужно "не надувать щеки", а следить за тем, как будут работать предлагаемые изменения Подробнее

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге арестован на пять суток

ЦИК РФ не получал жалоб на нарушения в ходе выборов

Цены на картофель в Великобритании выросли втрое на фоне дефицита из-за жары

ФК "Спартак" опроверг слова главного тренера о возможности покинуть клуб в любой момент

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');