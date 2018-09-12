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Вратарь сборной Франции по футболу лишен прав на 20 месяцев за езду в нетрезвом виде

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Голкипер лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции по футболу Уго Льорис оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и лишен прав на вождение автомобилем на 20 месяцев за езду в нетрезвом состоянии, сообщает BBC.

Суд по этому делу состоялся в среду, в ходе слушаний футболист признал себя виновным.

31-летний капитан английского клуба был остановлен полицией 24 августа, в тот же деньего освободили под залог.

Уго Льорис выступает в "Тоттенхэме" с 2012 года, в составе этой команды провел 256 матчей в премьер-лиге. Летом нынешнего года вместе с партнерами по сборной Франции выиграл золото проходившего в России чемпионата мира.

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Теги: футбол, Англия, Лондон, ФК Тоттенхэм

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