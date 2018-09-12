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Футболисты ЦСКА Дзагоев и Щенников вернулись к тренировкам после травм

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев, защищающие цвета московского ФК ЦСКА, вернулись к занятиям в общей группе, сообщает пресс-служба армейского клуба

"После товарищеского матча с тульским "Арсеналом" сразу два игрока, которые восстанавливались после травм, приступили к тренировкам с командой. В общей группе теперь работают Георгий Щенников и, с некоторыми ограничениями, Алан Дзагоев", - говорится в сообщении.

Щенников получил травму в матче четвертого тура чемпионата России как раз с тульским "Арсеналом" 18 августа. Дзагоев был травмирован в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива" 27 июля.

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Теги: футбол, ФК ЦСКА, Алан Дзагоев, Георгий Щенников
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