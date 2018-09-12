Футболисты ЦСКА Дзагоев и Щенников вернулись к тренировкам после травм

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев, защищающие цвета московского ФК ЦСКА, вернулись к занятиям в общей группе, сообщает пресс-служба армейского клуба

"После товарищеского матча с тульским "Арсеналом" сразу два игрока, которые восстанавливались после травм, приступили к тренировкам с командой. В общей группе теперь работают Георгий Щенников и, с некоторыми ограничениями, Алан Дзагоев", - говорится в сообщении.

Guess who's back! 😆



Дзага и Жора приступили к работе в общей группе!https://t.co/8PcBx63TqN pic.twitter.com/xoXZlksW9j — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 сентября 2018 г.

Щенников получил травму в матче четвертого тура чемпионата России как раз с тульским "Арсеналом" 18 августа. Дзагоев был травмирован в матче за Суперкубок России против московского "Локомотива" 27 июля.