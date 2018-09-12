Английский защитник Джон Терри отказался играть за московский "Спартак"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри заявил, что отклонил контракт, предложенный ему московским "Спартаком".
"После серьёзных размышлений я решил отказаться от контрактного предложения московского "Спартака", - написал 37-летний футболист в своём инстаграме.
"Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить" Спартак" и пожелать клубу и его болельщикам хорошего окончания сезона. Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но, оценив все с семьей, мы решили, что это не правильный шаг для меня сейчас", - добавил он.
After considerable thought, I have decided to decline a contract offer from Spartak Moscow. I would like to take the opportunity to thank Spartak and wish them and their supporters well for the rest of the season. They are an ambitious club and I have been very impressed with their professionalism. But after assessing this move with my family, we"ve decided this is not the right move for ourselves at this time. Good Luck Spartak 🔴⚪️ @fcsm_official
С начала 2000-х и до 2017 года Терри играл за лондонский "Челси". После перешел в "Астон Виллу". В конце мая 2018 года было объявлено, что Терри уходит из команды.