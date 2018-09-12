Спорт

Английский защитник Джон Терри отказался играть за московский "Спартак"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри заявил, что отклонил контракт, предложенный ему московским "Спартаком".

"После серьёзных размышлений я решил отказаться от контрактного предложения московского "Спартака", - написал 37-летний футболист в своём инстаграме.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить" Спартак" и пожелать клубу и его болельщикам хорошего окончания сезона. Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но, оценив все с семьей, мы решили, что это не правильный шаг для меня сейчас", - добавил он.

С начала 2000-х и до 2017 года Терри играл за лондонский "Челси". После перешел в "Астон Виллу". В конце мая 2018 года было объявлено, что Терри уходит из команды.

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Теги: футбол, Спартак, Джон Терри

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