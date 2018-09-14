УЕФА разрешил ЦСКА проводить матчи ЛЧ в "Лужниках"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА получил разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Лужники".

"Мы подтверждаем, что стадион "Лужники" может быть использован для проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19", - приводит "Спорт-Экспресс" слова сотрудника пресс-службы УЕФА.

На основной стадии ЛЧ, куда армейцы попали напрямую, заняв второе место в чемпионате Росии-2017/18, ЦСКА сыграет с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и чешской "Викторией".

Проведение домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках" позволит московскому клубу собрать более высокую, по сравнению с "ВЭБ Ареной" (домашний стадион ЦСКА), аудиторию. Вместимость "ВЭБ Арены" составляет 30 457 зрителей, "Лужников" - 81 000 зрителей.