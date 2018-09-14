В РУСАДА заявили о выполнении всех критериев для своего восстановления

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU -Заместитель руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила о выполнении всех критериев для восстановления организации в правах.

"РУСАДА работает, все рекомендации комитета ВАДА по соответствию выполнило и продолжает выполнять. Право этого комитета дать ту или иную рекомендацию исполкому, который по большому счету будет рассматривать именно ее", - цитирует в пятницу Пахноцкую портал "Команда России" (совместный проект ОКР ТВ).

Ранее спортивный редактор BBC Дэн Роун опубликовал в твиттере заявление комитета ВАДА по соответствию, который рекомендует исполкому Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать РУСАДА.

Предполагалось, что эта рекомендация не станет известна до заседания исполкома ВАДА, которое пройдет 20 сентября, и где будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА, основываясь на этой рекомендации.

Из нее следует, что Россия так и не выполнила два пункта: не признала ответственности чиновников Минспорта за систематическое употребление допинга российскими спортсменами на зимних Играх в Сочи и не обеспечила доступ к пробам спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.

В рекомендации говорится, что комитет готов был считать эти пункты выполненными, если бы Россия согласилась с выводом о том, что ряд чиновников Минспорта и подконтрольные ведомству структуры были замешаны в допинговой схеме, а также ВАДА был предоставлен доступ к пробам на основе их запроса - о такой возможности говорил министр спорта РФ Павел Колобков.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после доклада о широком применении допинга в российском спорте.

С тех пор РУСАДА выполнила большую часть требований ВАДА по восстановлению своего членства, однако остаются невыполненными принципиальные для ВАДА требования - о признании доклада Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами и о получении доступа к образцам допинг-проб, опечатанных в связи с расследованием, которое проводит Следственный комитет России.