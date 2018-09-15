ХК "Сибирь" нашел нового главного тренера

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" объявил о назначении 50-летнего белорусского специалиста Александра Андриевского в качестве главного тренера команды.

"Соглашение рассчитано до конца сезона. Новый главный тренер будет представлен команде утром 16 сентября и выведет ее на ближайший домашний матч с нижегородским "Торпедо"", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.

На посту главного тренера Андриевский сменит Владимира Юрзинова-младшего, отправленного в отставку в субботу. Поводом для увольнения послужил неудачный старт команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): в шести матчах она не набрала ни одного очка.