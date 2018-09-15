ХК "Сибирь" нашел нового главного тренера

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" объявил о назначении 50-летнего белорусского специалиста Александра Андриевского в качестве главного тренера команды.
"Соглашение рассчитано до конца сезона. Новый главный тренер будет представлен команде утром 16 сентября и выведет ее на ближайший домашний матч с нижегородским "Торпедо"", - говорится в сообщении пресс-службы ХК.
На посту главного тренера Андриевский сменит Владимира Юрзинова-младшего, отправленного в отставку в субботу. Поводом для увольнения послужил неудачный старт команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): в шести матчах она не набрала ни одного очка.
Александр Андриевский – новый главный тренер ХК "Сибирь".— Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 15, 2018
Хоккейный клуб "Сибирь" заключил контракт главного тренера с
50-летним белорусским специалистом Александром Андриевским. Соглашение рассчитано до конца сезона. https://t.co/yNP9zeIR1K pic.twitter.com/OIZxRQ27ec