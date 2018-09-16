Головкин потерпел поражение в бою с Альваресом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Решением судей казахстанский боксер Геннадий Головкин потерпел поражение от мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Бой прошел в воскресенье на арене "T-Mobile" в Лас-Вегасе (США).

Год назад встреча боксеров завершилась вничью.

Головкин поставил на этот реванш все свои чемпионские пояса: WBA, IBO, WBC. В активе казахстанского боксера насчитывается 37 побед, из которых 33 - нокаутом, одна ничья и одно поражение в бою с Альваресом. Альварес провел 52 поединка - 49 побед, из которых 34 нокаутом, одно поражение и две ничьи.