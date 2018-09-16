Ибрагимович провел 500-й гол в карьере

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Число мячей, забитых шведским футболистом Златаном Ибрагимовичем в ворота соперников, достигло отметки 500.

Юбилейный гол нападающий клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" провел на 43-й минуте матча чемпионата североамериканской лиги MLS против "Торонто": откликнувшись на подачу в штрафную, Ибрагимович развернулся вокруг своей оси и внешней стороны стопы с лета замкнул мяч в угол в ворот.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2018

Однако этот гол вызвал у самого Ибрагимовича, его партнеров по команде и ее болельщиков лишь эстетическое удовольствие: к тому моменту "Лос-Анджелес Гэлакси" проигрывал уже со счетом 0:3. Поэтому никаких бурных празднований этого гола – со снятием игровой майки и продолжительными объятиями, лежа на газоне, - не было. Правда, по ходу игры команда Ибрагимовича все же отыгралась, но потом пропустила еще два гола и проиграла – 3:5.

Зато после игры именитый швед выложил в твиттере картинку со своим изображением и подписью: "Бог голов".

Ибрагимович стал третьим после португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которому удалось забить 500-й мяч. Многие голы Златана отличались своей красотой и нестандартностью. Например, ему удавалось поражать ворота соперников ударом в падении через себя с дальнего расстояния.

22 марта Ибрагимович расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед", а на следующий день подписал соглашение с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси". В дебютном матче за эту команду швед отличился дважды, чем помог ей выиграть в дерби у "Лос-Анджелеса" со счетом 4:3.

Ибрагимович защищал цвета МЮ в сезоне-2016/17, предварительной подписав контракт с клубом также на один год. В 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" он провел 28 голов, но получил травму и завершил сезон досрочно. В августе 2017 года он снова стал игроком "Манчестер Юнайтед".

После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.