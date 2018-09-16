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Спорт

СМИ сообщили о планах Бекхэма пригласить Месси в свой новый клуб

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм планирует пригласить аргентинского форварда Лионеля Месси в команду "Интер Майами" (США), сообщает Daily Mail.

Контактов с Месси еще не было, но клуб намерен сделать аргентинцу выгодное финансовое предложение. К тому же отмечается, что в Майами проживает немало латиноамериканцев, что может стать привлекательным аспектом для Месси и его семьи.

"Интер Майами" – клуб, создаваемый Бекхэмом. Ожидается, что он дебютирует в североамериканской лиге MLS в 2020 году. В свою очередь, срок действия контракта Месси с "Барселоной" истекает по окончании сезона-2020/21. Сам аргентинец ранее заявлял, что карьеру планирует завершить либо в "Барселоне" либо в Аргентине.

Дэвид Бекхэм имеет опыт выступлений в чемпионате MLS: с 2007 по 2012 годы он играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", где сейчас радует болельщиков своей результативностью швед Златан Ибрагимович. Также Бекхэм выступал за английские "Престон Норд Энд", "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Милан", французский "Пари Сен-Жермен".

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Теги: футбол, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, США

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