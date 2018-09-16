Футболисты "Зенита" победили "Оренбург" в матче премьер-лиги

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский ФК "Зенит" добился победы над "Оренбургом" в матче седьмого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая на поле "Оренбурга" в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Творцами его успеха стал Александр Ерохин, забивший мячи на 14-й и 45-й минутах. На 48-й минуте оренбуржцу Адесойе Ойеволе удалось сократить отставание в счете.

Таким образом, "Зенит", набрав 19 очков, укрепил лидирующее положение в турнирной таблице. Поражений он пока не знает, а единственная ничья с его участием зафиксирована туром ранее в матче с московским "Спартаком". "Спартак" занимает второе место, отстает от "Зенита" на пять очков, но в отчетный игровой день он сыграет с грозненским "Ахматом": в случае победы приблизится к "Зениту" вновь.

Что касается "Оренбурга", то у него 10 очков, он – на восьмом месте.