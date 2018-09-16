"Спартак" проиграл "Ахмату" в чемпионате России по футболу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" уступили грозненскому "Ахмату" в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
Воскресный поединок на "Открытие Арене" завершился со счетом 1:2.
Первыми забили гости: за фол на Бернарде Берише пенальти реализовал Родолфо (20-я минута). Счет сравнял капитан хозяев Георгий Джикия (56-я), пробив головой. В конце встречи победу "Ахмату" принес Антон Швец (86-я).
Таким образом, "Спартак" потерпел первое поражение в сезоне. В турнирной таблице москвичи находятся на второй строчке с 14 очками. "Ахмат" поднялся на восьмое место, набрав 10 очков.