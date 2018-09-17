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Спорт

Юрий Дудь перестал быть главным редактором Sports.ru

Его место занял Алексей Аксенов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Юрий Дудь перестал быть главным редактором Sports.ru, его новая должность - заместитель генерального директора, сообщил он в своем фейсбуке.

"Так работает с начала осени, но из-за самых разных забот и агоний объявляем только сейчас: с 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru - реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор - Александр Аксенов, новый шеф-редактор - Влад Воронин", - рассказал Дудь о других изменениях.

Sports.ru - российский спортивный сайт со среднемесячной посещаемостью в 7 млн человек. Социальная сеть "Трибуна", являющаяся частью Sports.ru, имеет около 1 млн пользователей, обсуждающих спортивные события в своих блогах.

Юрий Дудь работает в Sports.ru с июня 2011 года. С февраля 2017 года ведет канал на YouTube, где берет интервью у знаменитых людей. На канал подписаны более 3,7 млн человек.

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Теги: Sports.ru, Юрий Дудь

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