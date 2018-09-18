Первые болиды "Формулы-1" доставлены в Сочи на Гран-при России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи принял первый чартерный грузовой рейс из Сингапура с оборудованием и болидами "Формулы-1", которые примут участие в российском этапе чемпионата, сообщает пресс-служба АНО "Росгонки" во вторник.

"На борту воздушного судна Boeing 744 был перевезен груз общим весом около 122 тонн, часть которого уже доставлена на "Сочи Автодром"", - подчеркивается в сообщении.

Ранее на "Сочи Автодром" уже прибыл ряд грузов "Формулы-1", которые были перевезены морем до Новороссийска, а затем доставлены к месту проведения российского этапа "Королевских гонок".

В следующие дни, c 18 по 26 сентября, Международный аэропорт Сочи примет еще 7 грузовых рейсов авиакомпаний "ЭйрБриджКарго", Silkway west airlines, Singapore air, Qatar airways.

"Самолеты Boeing 744 и Аirbus А332 доставят очередное оборудование для проведения российского этапа "Формулы-1", в том числе болиды команд. Все машины, шасси и детали гоночных автомобилей упакованы в специальные контейнеры. Аэропорт Сочи в пятый раз принимает специальные рейсы крупнейшего международного соревнования", - отмечается в сообщении.

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" пройдет в Сочи с 27 по 30 сентября 2018 года.

Гран-при России "Формулы-1" традиционно проводится в Сочи на "Сочи Автодроме". Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. Впервые гонка здесь прошла в 2014 году.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.