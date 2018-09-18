Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Галатасарай" - "Локомотив". Онлайн

Есть обновление от 21:53

Идет первый тайм матча Лиги чемпионов: пока ничья

"Галатасарай" - "Локомотив". Онлайн
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин
Фото: ТАСС, Михаил Александров

Противостояние турецкого и российских клубов проходит в Стамбуле

7'

Футболисты "Локомотива" окружили судью с требованием назначить пенальти в ворота "Локомотива"! Они считают, что наш Игнатьев сыграл рукой. Но, во-первых, Игнатьев не сыграл рукой, а мяч попал к нему. И даже не совсем в руку, скорее - в торс

6'

"Галатасарай" не дает мячу возможности задержаться в ногах игроков "Локомотива". Надеемся, что москвичам рано или поздно (чем раньше - тем лучше) перехватить инициативу

5'

Дердийок осчастливил болельщиков "Локомотива" слишком неточным ударом со штрафного

4'

Игрока "Галатасарая" Родригеса сбили слева у штрафной. Это может быть опасный для "Локомотива" стандарт

2'

Опасная подача в штрафную "Локомотива" с правого фланга: справились защитники железнодорожников

1'

С мячом игроки "Галатасарая". Но они хоть и с мячом, но в центре поля

1'

На трибунах шумно! Ситуация, присущая матчам в Турции!

1'

Матч начался! Успехов, "Локомотив"!

Футболисты "Локомотива" и "Галатасарая" вышли на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!

ГОЛ! Месси забил команде ПСВ! Правда, там уже счет 4:0 в пользу "Барсы". Хотя вроде бы только что было 1:0. Допускаю, что пока допишу эту не очень длинную фразу, счет будет уже 11:0 в пользу "Барселоны". Всякое может быть.

А вот список парней, против которых не сыграет Смолов:

Не сыграющий против "Галатасарая" Смолов фоткается с его болельщиками

О, теперь кириллицей!

Стартовый состав "Локомотива"!
 

Интересно, что именно про "Локомотив" пишет эта девушка? Фонетически похоже на то, что изображает звук движущегося паровоза

"Локомотив", кстати, сыграет в белом

Кстати, эти команды уже играют. А "Барселона" даже выигрывает!

Футболистов "Локомотива" освистали! Костюмы публике не понравились, что ли?
 

А ведь были времена, когда "Локомотив" благодаря Лиге чемпионов привозил в Москву такие команды как "Реал", "Милан". Я приходил посмотреть лично на моего любимого игрока Стива Макманамана, но главный тренер "Реала" Висенте дель Боске решил, что нечего мне на Макманамана смотреть и так и не выпустил его на поле((

На основной стадии Лиги чемпионов "Локомотив" играл три с половиной раза: в сезоне-2001/02 (не вышел из группы), в сезоне-2002/03 (успешно выступил на групповом раунде и... вышел во второй групповой раунд, тогда была такая система турнира), в сезоне-2003/04 (вышел в 1/8 финала!!!). В общем, "Локомотив" в те годы был откровенно хорош, его игра оставляла желать худшего.

Если мои сведения не очень точны, поправьте, не стесняйтесь - в комментах к онлайну в твиттере "Интерфакса", в фейсбуке. А то ведь вы ничего не пишете, разве что когда ошибку какую обнаружите. Но не ошибаться же мне специально теперь!

Вот такой стамбульский ролик выложен в твиттере "Локомотива"!

В качестве главного судьи сегодняшнего матча назначен итальянец Джанлука Рокки. Помогать ему (вы только представьте себе!) будут тоже итальянцы: Мауро Тонолини, Филиппо Мели, Маттео Пассери, Лука Банти, Массимилиано Иррати. Удачи и им тоже!

Ранее команды уже встречались - на групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03. В Москве "Локомотив" уступил сопернику со счетом 0:2, а в Стамбуле выиграл у "Галатасарая" со счетом 1:0.

В настоящее время "Локомотив" занимает ммм....10-е место в нынешнем чемпионате России. "Галатасарай" лидирует в чемпионате Турции и сейчас

"Локомотив" пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, выиграв золото чемпионата России-2017/18. "Галатасарай" также является действующим чемпионом своей страны и тоже получил автоматическую путевку в основную стадию турнира.

Отслеживать происходящее на поле и за его пределами буду я, Владимир Нардин.

Поздравляем вас со стартом группового этапа Лиги чемпионов УЕФА! И отдельно поздравляем с этим ответственным событием московские команды "Локомотив" и ЦСКА! Сегодня первый матч в рамках основной стадии проведет "Локомотив", в Стамбуле он сыграет с местным "Галатасараем", начало матча - 22:00 по московскому времени. "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию встречи!

Всем здравствуйте!

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Локомотив

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