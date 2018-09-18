"Галатасарай" - "Локомотив". Онлайн

Противостояние турецкого и российских клубов проходит в Стамбуле
Футболисты "Локомотива" окружили судью с требованием назначить пенальти в ворота "Локомотива"! Они считают, что наш Игнатьев сыграл рукой. Но, во-первых, Игнатьев не сыграл рукой, а мяч попал к нему. И даже не совсем в руку, скорее - в торс
"Галатасарай" не дает мячу возможности задержаться в ногах игроков "Локомотива". Надеемся, что москвичам рано или поздно (чем раньше - тем лучше) перехватить инициативу
Дердийок осчастливил болельщиков "Локомотива" слишком неточным ударом со штрафного
Игрока "Галатасарая" Родригеса сбили слева у штрафной. Это может быть опасный для "Локомотива" стандарт
Опасная подача в штрафную "Локомотива" с правого фланга: справились защитники железнодорожников
С мячом игроки "Галатасарая". Но они хоть и с мячом, но в центре поля
На трибунах шумно! Ситуация, присущая матчам в Турции!
Матч начался! Успехов, "Локомотив"!
Футболисты "Локомотива" и "Галатасарая" вышли на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!
ГОЛ! Месси забил команде ПСВ! Правда, там уже счет 4:0 в пользу "Барсы". Хотя вроде бы только что было 1:0. Допускаю, что пока допишу эту не очень длинную фразу, счет будет уже 11:0 в пользу "Барселоны". Всякое может быть.
Watch #Messi play live once: ✅#UCL #BarçaPSV pic.twitter.com/UhnkXgIL0R— Marco Buljevic (@MarcoBuljevic) September 18, 2018
А вот список парней, против которых не сыграет Смолов:
#itirafediyorum Lokomotiv Moskova karşısında ilk 11'imiz! #GSvLMFC #UCL pic.twitter.com/sipAULybvC— Muhammed Aydın (@19muhammed92) September 18, 2018
Не сыграющий против "Галатасарая" Смолов фоткается с его болельщиками
📸 Fedor Smolov is hugely popular among Galatasaray fans 😍 #GSvLMFC #UCL pic.twitter.com/F3Xy0mT2mB— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) September 18, 2018
О, теперь кириллицей!
Наш стартовый состав на #GSvLMFC!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 18, 2018
Дебют @BeneHoewedes и Брайана Идову с первых минут 🔥#UCL pic.twitter.com/tx5lqr5Mqv
Стартовый состав "Локомотива"!
Интересно, что именно про "Локомотив" пишет эта девушка? Фонетически похоже на то, что изображает звук движущегося паровоза
Lokko lokomotif çuf çuf çuff hjkhjk #GSvLMFC ❤️🦁💛— Milena (@alksderyaa) September 18, 2018
"Локомотив", кстати, сыграет в белом
Наша раздевалка на стадионе уже в ожидании ребят!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 18, 2018
2:10 до старта «Локомотива» в #UCL!#GSvLMFC pic.twitter.com/Yf2WkDY12p
Кстати, эти команды уже играют. А "Барселона" даже выигрывает!
⚽️ KICK-OFF! ⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2018
ℹ️ #UCL matchday one
💪 Who are you backing?
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Футболистов "Локомотива" освистали! Костюмы публике не понравились, что ли?
Встретили не аплодисментами 😏 #UCL #GSvLMFC pic.twitter.com/rh32CO70Fv— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 18, 2018
А ведь были времена, когда "Локомотив" благодаря Лиге чемпионов привозил в Москву такие команды как "Реал", "Милан". Я приходил посмотреть лично на моего любимого игрока Стива Макманамана, но главный тренер "Реала" Висенте дель Боске решил, что нечего мне на Макманамана смотреть и так и не выпустил его на поле((
На основной стадии Лиги чемпионов "Локомотив" играл три с половиной раза: в сезоне-2001/02 (не вышел из группы), в сезоне-2002/03 (успешно выступил на групповом раунде и... вышел во второй групповой раунд, тогда была такая система турнира), в сезоне-2003/04 (вышел в 1/8 финала!!!). В общем, "Локомотив" в те годы был откровенно хорош, его игра оставляла желать худшего.
Если мои сведения не очень точны, поправьте, не стесняйтесь - в комментах к онлайну в твиттере "Интерфакса", в фейсбуке. А то ведь вы ничего не пишете, разве что когда ошибку какую обнаружите. Но не ошибаться же мне специально теперь!
Вот такой стамбульский ролик выложен в твиттере "Локомотива"!
Отныне и навсегда! #UCL #GSvLMFC pic.twitter.com/kXF7kSdOCY— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 18, 2018
В качестве главного судьи сегодняшнего матча назначен итальянец Джанлука Рокки. Помогать ему (вы только представьте себе!) будут тоже итальянцы: Мауро Тонолини, Филиппо Мели, Маттео Пассери, Лука Банти, Массимилиано Иррати. Удачи и им тоже!
Ранее команды уже встречались - на групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03. В Москве "Локомотив" уступил сопернику со счетом 0:2, а в Стамбуле выиграл у "Галатасарая" со счетом 1:0.
В настоящее время "Локомотив" занимает ммм....10-е место в нынешнем чемпионате России. "Галатасарай" лидирует в чемпионате Турции и сейчас
"Локомотив" пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, выиграв золото чемпионата России-2017/18. "Галатасарай" также является действующим чемпионом своей страны и тоже получил автоматическую путевку в основную стадию турнира.
Отслеживать происходящее на поле и за его пределами буду я, Владимир Нардин.
Поздравляем вас со стартом группового этапа Лиги чемпионов УЕФА! И отдельно поздравляем с этим ответственным событием московские команды "Локомотив" и ЦСКА! Сегодня первый матч в рамках основной стадии проведет "Локомотив", в Стамбуле он сыграет с местным "Галатасараем", начало матча - 22:00 по московскому времени. "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию встречи!
Всем здравствуйте!