"Галатасарай" - "Локомотив". Онлайн

На основной стадии Лиги чемпионов "Локомотив" играл три с половиной раза: в сезоне-2001/02 (не вышел из группы), в сезоне-2002/03 (успешно выступил на групповом раунде и... вышел во второй групповой раунд, тогда была такая система турнира), в сезоне-2003/04 (вышел в 1/8 финала!!!). В общем, "Локомотив" в те годы был откровенно хорош, его игра оставляла желать худшего.

Если мои сведения не очень точны, поправьте, не стесняйтесь - в комментах к онлайну в твиттере "Интерфакса", в фейсбуке. А то ведь вы ничего не пишете, разве что когда ошибку какую обнаружите. Но не ошибаться же мне специально теперь!