"Локомотив" победил "Галатасарай" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды московского "Локомотива" добились победы над сверстниками из турецкого "Галатасарая" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча, прошедшая в Турции, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Локомотива", в составе которого на 67-й минуте отличился Тимур Сулейманов.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в Стамбуле сыграют основные составы "Галатасарая" и "Локомотива". Начало – 22:00 мск.