"Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в первом матче Лиги чемпионов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от турецкого "Галатасарая" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Стамбуле во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Галатасарая". На девятой минуте в его составе отличился Гарри Родригес, на 67-й – Эрен Дердийок. На третьей компенсированной ко второму тайму минуте Селчук Инан реализовал пенальти.

А если подробнее

Как и ожидалось, игра началась под диктовку хозяев поля и традиционно – под оглушительную шумовую поддержку, которую игрокам "Галатасарая" в домашних для них матчах оказывают болельщики. Любой перехват мяча футболистами "Локомотива" продолжался недовольным шумом трибун. Впрочем, на первых порах непродолжительным: мяч в ногах игроков московской команды не задерживался и провести хоть какую-нибудь атаку подопечным Юрия Семина не удавалось.

На фоне этого и состоялся первый гол в игре: "Локомотиву" не удалось выбить мяч после подачи соперником с углового, в результате чего с линии штрафной точно в ближний угол выстрелил Гарри Родригес.

Вскоре, однако, "Локомотив" перехватил инициативу и все чаще стал находиться у штрафной площади соперника. В свою очередь, "Галатасарай" оставлял зоны на флангах обороны открытыми, чем гости могли воспользоваться. В одной из атак Алексей Миранчук, добравшись до лицевой линии, остро навесил во вратарскую площадь, откуда головой опасно бил Джефферсон Фарфан: вратарь с трудом поймал мяч.

"Локомотив" интенсивно атаковал до стартового отрезка второго тайма, когда сопернику стали удаваться атаки, одна из них привела к штрафному: Эрен Дердийок перекинул мяч через стенку и мяч приземлился в нижнем углу ворот.

Незадолго до финального свистка увлеченный стремлением отыграться "Локомотив" пропустил контратаку, которая завершилась тем, что вратарь Маринато Гилерме в своей штрафной сбил Эмре Акбабу. Пенальти реализовал Селчук Инан.

Бились на чужом поле, но уступили в первом матче Лиги чемпионов.

3 октября примем в Черкизове "Шальке 04". #UCL #GSvLMFC #ГалатасарайЛоко pic.twitter.com/WiP6R9SJUC — ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 18, 2018

Следующий матч "Локомотив" проведет 3 октября на своем поле против немецкого "Шальке", который на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" – 1:1.

Как они сюда попали

"Локомотив" пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, выиграв золото чемпионата России-2017/18. "Галатасарай" также является действующим чемпионом своей страны и тоже получил автоматическую путевку в основную стадию турнира.

В настоящее время "Локомотив" занимает деcятое место в нынешнем чемпионате России. "Галатасарай" лидирует в чемпионате Турции и сейчас.

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