Волейболисты сборной России проиграли Сербии на ЧМ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче заключительного, пятого тура первого группового этапа чемпионата мира среди мужчин.

Встреча, прошедшая в Бари (Италия) в ночь на среду по московскому времени, завершилась со счетом 3-2 (25:21, 24:26, 25:15, 22:25, 15:12) в пользу сербских волейболистов.

Российская команда финишировала в группе С на третьем месте (10 очков) и вышла в следующий групповой этап. На следующую стадию турнира эта группа делегировала также команды США (13), Сербии (12) и Австралии (7).

На втором этапе Россия сыграет в группе Е с Финляндией, Италией и Голландией.

Регламент турнира, проходящего в Болгарии и Италии, предусматривает выход во вторую групповую стадию лучших четырех команд в каждой из четырех групп (группы состоят из шести команд). На втором групповом этапе команды будут разделены на четыре группы, в каждую из которых войдут по четыре сборные. По итогам данной стадии турнира на медали будут рассчитывать победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял вторые места.

Таким образом, в третью групповую стадию пройдут шесть команд. Их разделят на две группы по три сборной в каждой. Две лучшие команды каждой из групп выйдут в полуфинал, победители пар 1/2 финала разыграют золото, проигравшие – бронзу.

Чаще всех – шесть раз – чемпионат мира выигрывала сборная СССР, команде России золото не покорялось ни разу. Хотя в 2002 году она была близка к триумфу, но в финале уступила Бразилии.

По три раза ЧМ выигрывали Италия и Бразилия, по два – Чехия/Чехословакия и Польша, по разу – США и ГДР.