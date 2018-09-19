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Спорт Допинг в российском спорте

Родченков призвал ВАДА отказать в восстановлении РУСАДА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков, который несколько лет назад стал информатором Международного антидопингового агентства, призвал ВАДА воздержаться от восстановления аккредитации РУСАДА, заявив, что это стало бы катастрофой для мирового спорта.

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"Очевидно, что с учетом обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся в ходе противостояния между ВАДА и Россией, любое решение ВАДА по восстановлению аккредитации РУСАДА - что приведет к дальнейшему восстановлению аккредитации московской лаборатории - станет катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы с допингом и защиты чистых атлетов", - написал Родченков в статье, опубликованной в газете USA Today.

Он считает, что заверений Минспорта России недостаточно для того, чтобы принять положительное решение по РУСАДА.

"На фоне прогнозов по решению исполнительного комитета ВАДА, заседание которого пройдет в четверг на Сейшельских островах, я считаю важным донести, что есть однозначное и твердое требование ВАДА, согласно которому российские спортивные власти должны полностью признать отчет Макларена и предоставить все улики, включая базы данных и все образцы из московской лаборатории", - пишет Родченков.

Родченков - бывший высокопоставленный сотрудник РУСАДА, руководивший московской антидопинговой лабораторией, в 2015 году дал показания против Российского антидопингового агентства, обвинив его, а также представителей спортивных властей РФ в системном нарушении антидопинговых правил и сокрытии допинг-проб спортсменов.

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Теги: Григорий Родченков, ВАДА, РУСАДА, допинг

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