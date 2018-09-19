Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала рекомендацию о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию ВАДА и в целом согласилась с ними", - говорится в тексте, размещенном на странице организации в твиттере.

The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data. — Athlete365 (@Athlete365) September 19, 2018

Ранее главы 13 антидопинговых агентств призвали ВАДА не восстанавливать РУСАДА.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приняло решение лишить аккредитации РУСАДА, так как российское агентство было признано не соответствующим кодексу ВАДА.

14 сентября комитет ВАДА по соответствию принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить организацию.

Как ожидается, ВАДА примет решение о восстановлении РУСАДА 20 сентября.