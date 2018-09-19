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Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала рекомендацию о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию ВАДА и в целом согласилась с ними", - говорится в тексте, размещенном на странице организации в твиттере.

Ранее главы 13 антидопинговых агентств призвали ВАДА не восстанавливать РУСАДА.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приняло решение лишить аккредитации РУСАДА, так как российское агентство было признано не соответствующим кодексу ВАДА.

14 сентября комитет ВАДА по соответствию принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить организацию.

Как ожидается, ВАДА примет решение о восстановлении РУСАДА 20 сентября.

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Теги: ВАДА, РУСАДА, допинг, МОК

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