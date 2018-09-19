Каррера объяснил отсутствие Ещенко и Глушакова в составе "Спартака"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер московского ФК "Спартак" Массимо Каррера назвал низкие физические кондиции причиной отсутствия защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова в числе игроков, приехавших в Австрию на матч Лиги Европы с "Рапидом".

"Глушаков и Ещенко – часть московского "Спартака". Они не приехали, потому что в Лиге Европы "лавка" короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов", - приводит слова Карреры "Чемпионат".

В седьмом туре премьер-лиги "Спартак" проиграл дома грозненскому "Ахмату со счетом 1:2. Это поражение вызвало цепную реакцию: известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после игры выложил в инстаграме видео, в котором он декламирует стих с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. Под видео появились "лайки" футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Глушаков вскоре объяснил, что его "лайк" относится не к соответствующему видео Назарова, а к теме благотворительной акции, в которой актер участвует. Что касается Ещенко, то, как сообщалось, он снял свой "лайк". Но в итоге оба были отстранены от тренировок и на матч Лиги Европы против "Рапида" в Вену они не поехали.

Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет в четверг в Вене.