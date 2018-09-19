"Виктория" - ЦСКА. Онлайн

Матч проходит в Чехии
Обращение полузащитнику ЦСКА Дмитрию Ефремову
ЕФРЕМОВ, ХВАТИТ ФОКУСОВ, АККУРАТНЕЕ, А ТО Я БУДУ ГАВКАТЬ #ВикторияЦСКА— ежувáнчик (@_laaatte_) September 19, 2018
Защитник "Виктории" Давид Лимберски из-за пределов штрафной выстрелил: мяч пролетел над перекладиной (и не слишком высоко, между прочим!)
Игра идет с преимуществом "Виктории". ЦСКА, бывает, атакует, но не остро
А теперь у ворот ЦСКА был угловой. И было опасно. Состоялся удар по воротам, но в штрафной площади армейцев игроки "Виктории" нарушили правила
Сумели москвичи зацепиться за мяч - но ради того, чтобы выбить его за боковую линию
Теперь будет штрафной удар в исполнении "Виктории" на правом фланге атаки этой команды
Вынесли армейцы мяч к середине поля
Угловой сейчас будут подавать хозяева
Армейцы прессингуют и вынуждают соперника ошибиться на его же половине поля
Признание тайма (возможно)
#ВикторияЦСКА— расея от волги до енисея (@godchild666) September 19, 2018
акинфеев ты причина моих девичьих слёз
Федор Чалов наносит удар: рядом со штангой пролетел мяч!
Поздравления поздравлениями, а только что игрок "Виктории" Михал Крменчик выходил один на один (так-то армейцы его сопровождали и справа и слева, но на расстоянии), и Игорь Акинфеев, выскочив вперед, помешал оппоненту нанести точный удар
Кстати, у защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса сегодня днюха. Поздравляем!
Сегодняшнему имениннику, как и всем нам, нужна vitória над «Викторией» 😉 #ВикторияЦСКА pic.twitter.com/KpwIvYLzuO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2018
ЦСКА сегодня явно не одинок
Наш сектор в Пльзни. ПОБЕЖДАТЬ! #ВикторияЦСКА pic.twitter.com/LYwP0BHSiq— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) September 19, 2018
Но и чехи атакуют. Только что в высоком прыжке мяч после навеса поймал Акинфеев - человек, в представлении не нуждающийся.
ЦСКА, не смутившись (а он вообще умеет смущаться?) после желтой карточки, хладнокровно пошел в позиционную атаку.
Еще одна скоростная атака "Виктории". Ее остановили в центре поля, но - ценой желтой карточки. Нарушителем стал Дмитрий Ефремов
Подал ЦСКА угловой и... чуть не пропустил гол. В контратаку отправился соперник со скоростью света. Наш Фернандес помешал Акинфееву в обороне, но вратарь все же смог поймать мяч
Право на угловой заработали армейцы
Дзагоев пробил по воротам соперника из штрафной справа: мяч покатился параллельно линии ворот.
Зрительница (внимательно смотрим на ник) негодует:
В студии Матч-Премьер обсуждают предстоящий матч.— Princess Of The North /Зенит в моём сердце.💙💙 (@princesofnorth) September 19, 2018
И задают вопрос, мол "Кто важнее для ЦСКА. Марио Фернандес или Игорь Акинфеев"?
Я аж взревела от такой провокации. #ЛигаЧемпионов #ВикторияЦСКА
Главный судья - француз Бенуа Бастьен
Матч начался! С мячом - футболисты ЦСКА! Удачи этой команде!
Команды на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!!!
Актуальное пожелание
Господи, пусть сегодня будет без травм. Аминь 🙏. 🔴🔵#ВикторияЦСКА— captain футбøльчик ︽✵︽ ||ЦВБП❤️💙 (@Geek_CSKA) September 19, 2018
Футболисты уже выехали на стадион
Выезжаем на стадион! #ВикторияЦСКА pic.twitter.com/WfyfTTmFVt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2018
А вот и стартовый состав ЦСКА на игру!
Наш состав на #ВикторияЦСКА! Как вам?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов pic.twitter.com/p05mTXZ6gt
Кстати, эти молодежные составы этих команд сегодня уже сыграли в рамках Юношеской лиги УЕФА
ЦСКА и "Виктория" сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА https://t.co/pMhA87dYHA— Интерфакс (@interfax_news) September 19, 2018
Матч "Виктория" - ЦСКА пройдет в Чехии сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени!
Который уже год подряд я (Владимир Нардин) пишу эту фразу, меняя только названия соперников ЦСКА и нумерацию туров. ЦСКА, можно сказать, уже бессменный участник главного клубного турнира Европы!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между чешской "Викторией" и московским ЦСКА!
Всем привет!