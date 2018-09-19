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"Виктория" - ЦСКА. Онлайн

Есть обновление от 21:53

Идет первый тайм матча Лиги чемпионов: счет равный

"Виктория" - ЦСКА. Онлайн
Футболисты рассчитывают получить такие же эмоции в матче с "Викторией"
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Матч проходит в Чехии

26'

Обращение полузащитнику ЦСКА Дмитрию Ефремову

25'

Защитник "Виктории" Давид Лимберски из-за пределов штрафной выстрелил: мяч пролетел над перекладиной (и не слишком высоко, между прочим!)

24'

Игра идет с преимуществом "Виктории". ЦСКА, бывает, атакует, но не остро

22'

А теперь у ворот ЦСКА был угловой. И было опасно. Состоялся удар по воротам, но в штрафной площади армейцев игроки "Виктории" нарушили правила

21'

Сумели москвичи зацепиться за мяч - но ради того, чтобы выбить его за боковую линию

20'

Теперь будет штрафной удар в исполнении "Виктории" на правом фланге атаки этой команды

18'

Вынесли армейцы мяч к середине поля

17'

Угловой сейчас будут подавать хозяева

15'

Армейцы прессингуют и вынуждают соперника ошибиться на его же половине поля

13'

Признание тайма (возможно)
 

12'

Федор Чалов наносит удар: рядом со штангой пролетел мяч!

11'

Поздравления поздравлениями, а только что игрок "Виктории" Михал Крменчик выходил один на один (так-то армейцы его сопровождали и справа и слева, но на расстоянии), и Игорь Акинфеев, выскочив вперед, помешал оппоненту нанести точный удар

10'

Кстати, у защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса сегодня днюха. Поздравляем!

8'

ЦСКА сегодня явно не одинок

7'

Но и чехи атакуют. Только что в высоком прыжке мяч после навеса поймал Акинфеев - человек, в представлении не нуждающийся.

6'

ЦСКА, не смутившись (а он вообще умеет смущаться?) после желтой карточки, хладнокровно пошел в позиционную атаку.

5'
Желтая карточка

Еще одна скоростная атака "Виктории". Ее остановили в центре поля, но - ценой желтой карточки. Нарушителем стал Дмитрий Ефремов

4'

Подал ЦСКА угловой и... чуть не пропустил гол. В контратаку отправился соперник со скоростью света. Наш Фернандес помешал Акинфееву в обороне, но вратарь все же смог поймать мяч

3'

Право на угловой заработали армейцы

2'

Дзагоев пробил по воротам соперника из штрафной справа: мяч покатился параллельно линии ворот.

2'

Зрительница (внимательно смотрим на ник) негодует:

1'

Главный судья - француз Бенуа Бастьен

1'

Матч начался! С мячом - футболисты ЦСКА! Удачи этой команде!

Команды на поле! Звучит гимн Лиги чемпионов!!!

Актуальное пожелание

Футболисты уже выехали на стадион

А вот и стартовый состав ЦСКА на игру!

Кстати, эти молодежные составы этих команд сегодня уже сыграли в рамках Юношеской лиги УЕФА

Матч "Виктория" - ЦСКА пройдет в Чехии сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени!

Который уже год подряд я (Владимир Нардин) пишу эту фразу, меняя только названия соперников ЦСКА и нумерацию туров. ЦСКА, можно сказать, уже бессменный участник главного клубного турнира Европы! 

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между чешской "Викторией" и московским ЦСКА!

Всем привет!

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА
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