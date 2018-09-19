Назван стартовый состав ЦСКА на матч с "Викторией"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб московского ФК ЦСКА определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против чешской "Виктории".
Состав выглядит следующим образом:
Наш состав на #ВикторияЦСКА! Как вам?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов pic.twitter.com/p05mTXZ6gt
Матч пройдет в Чехии в среду и стартует в 21:00 мск.
ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, заняв второе место по итогам чемпионата России-2017/18.