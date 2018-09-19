Семеро российских пауэрлифтеров дисквалифицированы по решению РУСАДА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщает о дисквалификации семерых спортсменов, один из них - паралимпиец.
Федерация пауэрлифтинга России на основании решения РУСАДА дисквалифицировала шестерых спортсменов. Спортсменки Ксения Пантелеева, Екатерина Панарина и Ульяна Овсянникова дисквалифицированы на два года с 15 мая, а спортсмены Роман Денисов, Владислав Куракин, Владимир Колотвин - на четыре года со второй половины июня.
Федерация спорта слепых на основании решения РУСАДА дисквалифицировала пауэрлифтера Сергея Пухового на четыре года с 6 сентября. Он занимал седьмое место на чемпионате России в 2015 году.
Колотвин выигрывал кубок Московской области по пауэрлифтингу в 2016 году.
Пантелеева и Панарина выигрывали первенство по классическому пауэрлифтингу среди спортивных школ в апреле этого году. Овсянникова в этих соревнованиях заняла третье место.
Куракин занимал призовые места на петербургских соревнованиях в 2013-2017 годах.
Денисов призовых мест на соревнованиях не занимал.