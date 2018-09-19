Семеро российских пауэрлифтеров дисквалифицированы по решению РУСАДА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщает о дисквалификации семерых спортсменов, один из них - паралимпиец.

Федерация пауэрлифтинга России на основании решения РУСАДА дисквалифицировала шестерых спортсменов. Спортсменки Ксения Пантелеева, Екатерина Панарина и Ульяна Овсянникова дисквалифицированы на два года с 15 мая, а спортсмены Роман Денисов, Владислав Куракин, Владимир Колотвин - на четыре года со второй половины июня.

Федерация спорта слепых на основании решения РУСАДА дисквалифицировала пауэрлифтера Сергея Пухового на четыре года с 6 сентября. Он занимал седьмое место на чемпионате России в 2015 году.

Колотвин выигрывал кубок Московской области по пауэрлифтингу в 2016 году.

Пантелеева и Панарина выигрывали первенство по классическому пауэрлифтингу среди спортивных школ в апреле этого году. Овсянникова в этих соревнованиях заняла третье место.

Куракин занимал призовые места на петербургских соревнованиях в 2013-2017 годах.

Денисов призовых мест на соревнованиях не занимал.