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ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов

Есть обновление от 01:05

Армейцы уступали в два мяча, но отыгрались на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени; судья не засчитал два гола ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов
Защитник "Виктории" Давид Лимберский и игрок ЦСКА Марио Фернандес
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между чешской "Викторией" и московским ЦСКА, завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей в Чехии в среду, - 2:2.

На 29-й минуте Михал Крменчик вывел "Викторию" вперед, на 41-й он же увеличил преимущество чешской команды в счете.

На 49-й минуте армеец Федор Чалов сократил отставание, а на пятой компенсированной ко второму тайму минуте Никола Влашич, реализовав пенальти, сравнял счет.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В другом матче группы G испанский "Реал" на своем поле разгромил итальянскую "Рому" – 3:0.

Драматичная развязка

Вообще-то ЦСКА забил на два мяча больше, но эти голы арбитр не засчитал. На 87-й минуте армеец Марио Фернадес поборолся в чужой штрафной, после чего последовала серия передач и мяч влетел в ворота. Но рефери зафиксировал фол со стороны футболиста ЦСКА.

На второй компенсированной минуте второго тайма ворота ударом головой поразил Тимур Жамалетдинов, но в его случае был зафиксирован офсайд.

Можно представить эмоции болельщиков ЦСКА, наблюдавшими за этими моментами: казалось бы, любимая команда спасает матч, отыгравшись с 0:2, но счет все равно остается в пользу соперника.

Но московский клуб нашел в себе силы отыграться, сделав это уже почти перед финальным свистком. Давление, которое команда Виктора Гончаренко оказала на соперника, привело к тому, что защитники нарушили правила в своей штрафной.

В итоге ЦСКА с хорошим настроением подходит к предстоящему в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) дерби против московского "Спартака". С каким настроением подойдет к дерби "Спартак", более-менее станет известно в четверг, когда москвичи сыграют в первом туре Лиги Европы против "Рапида" в Вене.

Пока же красно-белые, судя по последним событиям, озабочены проблемами внутреннего порядка: в столицу Австрии не поехали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков. Главный тренер Массимо Каррера объяснил их отсутствие физическими кондициями, СМИ - "лайками" игроков к посту, направленному против тренера.

Как сыграли другие

Полностью результаты матчей Лиги чемпионов, прошедшие в среду, выглядят следующим образом:

Следующий матч ЦСКА проведет 2 октября с "Реалом" в Москве.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА

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