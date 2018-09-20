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Спорт

Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА

Первое и второе места делят национальные команды Бельгии и Франции

Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.

Она поднялась на три строчки и теперь занимает 46-е место.

В сентябре сборная России провела два матча: в рамках Лиги наций она победила Турцию (2:1), а в товарищеской встрече разгромила Чехию (5:1).

Первое и второе места делят Бельгия и Франция, в первой десятке также присутствуют Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания, Дания.

Наибольшего прогресса в рейтинге достигла сборная Украины. Она поднялась на шесть строчек и теперь располагается на 29-м месте. Наиболее стремительное падение зафиксировано у команды Ганы, которая опустилась на шесть ступенек. Теперь она в рейтинге 51-я.

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Теги: футбол, рейтинг ФИФА
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