ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди подтвердил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в своих правах.

"Сегодня большинство членов исполкома ВАДА решило восстановить РУСАДА в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию и согласно достигнутым договоренностям по дальнейшему процессу", - приводит слова Риди официальная страница агентства в твиттере.

В решении указаны сроки, в которые российские власти должны предоставить доступ ВАДА к образцам допинг-проб в московской лаборатории. В случае если это не будет выполнено, ВАДА может снова отстранить РУСАДА.

РУСАДА было лишено аккредитации с ноября 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

По информации издания insidethegames, за восстановление РУСАДА проголосовали 9 из 12 членов исполкома ВАДА, двое было против, один воздержался.

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец, которая курирует, в том числе, спорт, приветствовала решение Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах РУСАДА.

"Мы приветствуем решение ВАДА. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий противодействия допингу", - сказала Голодец в четверг журналистам.

"Впервые были приняты изменения на законодательном уровне, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов, - перечислила вице-премьер. - Утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте. Серьезно изменена работа в области подготовки спортивных кадров: нетерпимость к допингу и обязанность соблюдать международные антидопинговые правила содержатся в образовательных программах спортсменов и тренеров и прописываются в трудовых договорах спортивных специалистов".

По ее словам, ежегодно РУСАДА анализирует 6 тысяч проб, а "международными экспертами работа РУСАДА признана удовлетворительной и отвечающей самым высоким международным требованиям".

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства должно способствовать снижению влияния на спорт политики, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Восстановление РУСАДА должно стать сигналом всему мировому спортивному сообществу, что пора прекратить оказывать политическое давление на спорт", - сказал Дегтярев журналистам в четверг.

Он назвал сегодняшнее решение исполкома ВАДА долгожданным. "Оно отражает признание той огромной работы, которая проделана Россией по борьбе с допингом. Это и идеологическая составляющая - воспитание нетерпимости к допингу, и совершенствование антидопингового законодательства, в том числе, ужесточение наказания за применение запрещенных средств, и активная профилактическая работа с молодым поколением спортсменов", - отметил Дегтярев.

"На протяжении последних лет все российские спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, находились под тотальным многоуровневым допинг-контролем со стороны ВАДА. Многочисленные проверки показали в подавляющем большинстве отсутствие использования запрещенных средств нашими спортсменами. Все это, а также четкая выверенная позиция руководства страны, привело к компромиссному решению, позволившему восстановить РУСАДА", - сказал парламентарий.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что решение ВАДА внушает оптимизм и дает шанс на то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций восстановит членство ВФЛА.

"Это одно из важнейших условий нашей "дорожной карты" по восстановлению РУСАДА. Сегодня это состоялось, и, естественно, федерация приветствует решение исполкома ВАДА. Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшие шаги по ускорению теперь уже процесса нашего восстановления", - сказал Шляхтин в четверг "Интерфаксу".

По его словам, ВФЛА есть надежда на то, что в скором времени состоятся встречи руководства ВФЛА с ИААФ.

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства говорит о преодолении периода сложных взаимоотношений РФ с международным спортивным сообществом, считает глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"С этого момента мы ещё раз подтверждаем тот факт, что страница в сложных отношениях с международным спортивным сообществом у нас перевернута", - сказал Поздняков в четверг журналистам.

По его словам, восстановление РУСАДА в правах стало результатом многолетней работы всех российских организаций, связанных со спортом, а также отвечающих за "чистоту и олимпийские ценности". "В течение этого периода была проработана дорожная карта, сделано очень много изменений нормативных, законодательных документов в стране, с общественными организациями, членами Олимпийского комитета, спортивными федерациями", - отметил Поздняков.

"Самое важное, что мы сумели добиться серьезного сдвига в антидопинговой культуре в стране. Это выражается в большом интересе молодежи к вопросам антидопингового обеспечения. По последним отчётам, которые мы получаем из РУСАДА, мы видим, что ситуация меняется серьезным образом к лучшему ", - добавил глава ОКР.

Глава паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин положительно оценивает решение по восстановлению РУСАДА в правах. В этой связи он ожидает решения Международного паралимпийского комитета о восстановлении в правах ПКР.

"Положительно оцениваем принятые решения. Ранее МПК (Международный параолимпийский комитет - ИФ) сообщал, что в случае восстановления РУСАДА будет созвана рабочая группа (по вопросу восстановления в правах ПКР - ИФ) и будет приниматься решение. Мы подождем", - сообщил Лукин "Интерфаксу" в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Готовы хоть завтра обсудить все технические, организационные, финансовые темы. Деньги - всегда предмет переговоров. Важно, чтобы они были. Это забота ПКР, постоянных спонсоров, чтобы все было прозрачно", - рассказал Лукин.

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стало следствием серьезной работы по борьбе с допингом, проведённой в России за последние два года, заявил первый вице-спикер Госдумы, экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Решение о восстановлении в правах РУСАДА - это признание той большой работы по борьбе с допингом, которая была проведена в последние два года", - сказал Жуков "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, "это решение позволит восстановить антидопинговую службу в России в полном объеме".

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду на то, что после восстановления в правах РУСАДА с ущемлением прав российских спортсменов на международной арене будет покончено.

"Это очень важное решение для России (восстановление РУСАДА). Мы очень долго работали вместе с Всемирным антидопинговым агентством, и со спортивным сообществом, и с государствами, реформировали нашу антидопинговую систему. Конечно, это решение и в интересах наших спортсменов, теперь они смогут принимать участие во всех своих соревнованиях без ущемления их прав наравне со своими иностранными товарищами", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 1".