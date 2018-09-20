Главные новости
СпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора края
Спорт Допинг в российском спорте

ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах

Есть обновление от 17:46

В России надеются, что решение поспособствует снижению влияния политики на спорт; ждут восстановления членства ВФЛА в ИААФ

ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах
Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди
Фото: Reuters

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди подтвердил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в своих правах.

СпортИсточник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДАИсточник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДАЧитать подробнее

"Сегодня большинство членов исполкома ВАДА решило восстановить РУСАДА в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию и согласно достигнутым договоренностям по дальнейшему процессу", - приводит слова Риди официальная страница агентства в твиттере.

В решении указаны сроки, в которые российские власти должны предоставить доступ ВАДА к образцам допинг-проб в московской лаборатории. В случае если это не будет выполнено, ВАДА может снова отстранить РУСАДА.

РУСАДА было лишено аккредитации с ноября 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

По информации издания insidethegames, за восстановление РУСАДА проголосовали 9 из 12 членов исполкома ВАДА, двое было против, один воздержался.

Реакция (пополняется по мере поступления высказываний)

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, которая курирует, в том числе, спорт, приветствовала решение Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах РУСАДА.

"Мы приветствуем решение ВАДА. Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы. За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий противодействия допингу", - сказала Голодец в четверг журналистам.

"Впервые были приняты изменения на законодательном уровне, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов, - перечислила вице-премьер. - Утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте. Серьезно изменена работа в области подготовки спортивных кадров: нетерпимость к допингу и обязанность соблюдать международные антидопинговые правила содержатся в образовательных программах спортсменов и тренеров и прописываются в трудовых договорах спортивных специалистов".

По ее словам, ежегодно РУСАДА анализирует 6 тысяч проб, а "международными экспертами работа РУСАДА признана удовлетворительной и отвечающей самым высоким международным требованиям".

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства должно способствовать снижению влияния на спорт политики, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Восстановление РУСАДА должно стать сигналом всему мировому спортивному сообществу, что пора прекратить оказывать политическое давление на спорт", - сказал Дегтярев журналистам в четверг.

Он назвал сегодняшнее решение исполкома ВАДА долгожданным. "Оно отражает признание той огромной работы, которая проделана Россией по борьбе с допингом. Это и идеологическая составляющая - воспитание нетерпимости к допингу, и совершенствование антидопингового законодательства, в том числе, ужесточение наказания за применение запрещенных средств, и активная профилактическая работа с молодым поколением спортсменов", - отметил Дегтярев.

"На протяжении последних лет все российские спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, находились под тотальным многоуровневым допинг-контролем со стороны ВАДА. Многочисленные проверки показали в подавляющем большинстве отсутствие использования запрещенных средств нашими спортсменами. Все это, а также четкая выверенная позиция руководства страны, привело к компромиссному решению, позволившему восстановить РУСАДА", - сказал парламентарий.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что решение ВАДА внушает оптимизм и дает шанс на то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций восстановит членство ВФЛА.

"Это одно из важнейших условий нашей "дорожной карты" по восстановлению РУСАДА. Сегодня это состоялось, и, естественно, федерация приветствует решение исполкома ВАДА. Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшие шаги по ускорению теперь уже процесса нашего восстановления", - сказал Шляхтин в четверг "Интерфаксу".

По его словам, ВФЛА есть надежда на то, что в скором времени состоятся встречи руководства ВФЛА с ИААФ.

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства говорит о преодолении периода сложных взаимоотношений РФ с международным спортивным сообществом, считает глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"С этого момента мы ещё раз подтверждаем тот факт, что страница в сложных отношениях с международным спортивным сообществом у нас перевернута", - сказал Поздняков в четверг журналистам.

По его словам, восстановление РУСАДА в правах стало результатом многолетней работы всех российских организаций, связанных со спортом, а также отвечающих за "чистоту и олимпийские ценности". "В течение этого периода была проработана дорожная карта, сделано очень много изменений нормативных, законодательных документов в стране, с общественными организациями, членами Олимпийского комитета, спортивными федерациями", - отметил Поздняков.

"Самое важное, что мы сумели добиться серьезного сдвига в антидопинговой культуре в стране. Это выражается в большом интересе молодежи к вопросам антидопингового обеспечения. По последним отчётам, которые мы получаем из РУСАДА, мы видим, что ситуация меняется серьезным образом к лучшему ", - добавил глава ОКР.

Глава паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин положительно оценивает решение по восстановлению РУСАДА в правах. В этой связи он ожидает решения Международного паралимпийского комитета о восстановлении в правах ПКР.

"Положительно оцениваем принятые решения. Ранее МПК (Международный параолимпийский комитет - ИФ) сообщал, что в случае восстановления РУСАДА будет созвана рабочая группа (по вопросу восстановления в правах ПКР - ИФ) и будет приниматься решение. Мы подождем", - сообщил Лукин "Интерфаксу" в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

"Готовы хоть завтра обсудить все технические, организационные, финансовые темы. Деньги - всегда предмет переговоров. Важно, чтобы они были. Это забота ПКР, постоянных спонсоров, чтобы все было прозрачно", - рассказал Лукин.

Восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стало следствием серьезной работы по борьбе с допингом, проведённой в России за последние два года, заявил первый вице-спикер Госдумы, экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Решение о восстановлении в правах РУСАДА - это признание той большой работы по борьбе с допингом, которая была проведена в последние два года", - сказал Жуков "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, "это решение позволит восстановить антидопинговую службу в России в полном объеме".

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду на то, что после восстановления в правах РУСАДА с ущемлением прав российских спортсменов на международной арене будет покончено.

"Это очень важное решение для России (восстановление РУСАДА). Мы очень долго работали вместе с Всемирным антидопинговым агентством, и со спортивным сообществом, и с государствами, реформировали нашу антидопинговую систему. Конечно, это решение и в интересах наших спортсменов, теперь они смогут принимать участие во всех своих соревнованиях без ущемления их прав наравне со своими иностранными товарищами", - заявил министр в интервью телеканалу "Россия 1".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РУСАДА, ВАДА, допинг

Новости по теме

Спорт
ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах
В России надеются, что решение поспособствует снижению влияния политики на спорт; ждут восстановления членства ВФЛА в ИААФПодробнее
 Источник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДАИсточник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДА
В Москве ждут официального подтверждения информацииПодробнее
 Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА
Первое и второе места делят национальные команды Бельгии и ФранцииПодробнее
 Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДАИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддержала рекомендацию о восстановленииПодробнее
ЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионов
Армейцы уступали в два мяча, но отыгрались на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени; судья не засчитал два гола ЦСКАПодробнее
 "Виктория" - ЦСКА. Онлайн"Виктория" - ЦСКА. Онлайн
Во втором тайме матча Лиги чемпионов армейский клуб сравнял счет, игра завершилась вничьюПодробнее
 Каррера объяснил отсутствие Ещенко и Глушакова в составе "Спартака"Каррера объяснил отсутствие Ещенко и Глушакова в составе "Спартака"
О "лайках", которые поставили эти игроки в ролике, критикующем тренера, Каррера говорить не сталПодробнее
 13 антидопинговых агентств призвали ВАДА отложить восстановление РУСАДА13 антидопинговых агентств призвали ВАДА отложить восстановление РУСАДА
Главы этих агентств считают, что Российское антидопинговое агентство выполнило не все условияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20

США потребовали реформы ВАДА после восстановления РУСАДА в правах

"Русским машинам" Дерипаски предложили дать преференции при госзакупках

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиВ топ-3 - триллер, детектив и документальная лента Подробнее

ВС РФ отменил акты об отмене льгот по налогам из-за опоздания с их подтверждением

В России появятся автозаправки с брендом Beloil

Самая крупная в России выставка русских экспрессионистов открылась в Русском музее

Новую навигацию столичной подземки опробуют на "Пушкинской"

Матвиенко рассказала главе ПАСЕ о зреющем у РФ желании выйти из Совета Европы

Силуанов посчитал завышенным прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году в 5-5,5%

Пушилин выдвинет свою кандидатуру на выборах главы ДНР

Пенсионер в Прикамье получил условный срок за выросший на его огороде мак

Несколько десятков пассажиров пострадали из-за декомпрессии на борту самолета в Индии

ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золота

ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золотаС начала года Центробанк закупил 5,2 млн унций - около 162 тонны золота Подробнее

Осенние дожди в Москве начнутся в воскресенье

Захарова анонсировала появление новых данных о причастности Израиля к катастрофе Ил-20

Британские истребители поднялись по тревоге из-за бомбардировщиков РФ над Северным морем

ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах

ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахВ России надеются, что решение поспособствует снижению влияния политики на спорт; ждут восстановления членства ВФЛА в ИААФ Подробнее

Международные резервы РФ с 7 по 14 сентября выросли на $1,5 млрд

В "Хезболле" заявили, что получили высокоточные ракеты

Пляж в Греции оказался покрыт паутиной

Пляж в Греции оказался покрыт паутинойПричиной стало резкое увеличение популяции комаров в регионе Подробнее

Французский суд отправил Ле Пен к психиатру из-за публикаций в твиттере

Екатеринбуржец обратился в полицию из-за квитанции за коммунальные услуги на 5,7 млн рублей

Фигуранта "дела 26 марта" Крепкина освободят через 10 дней с учетом пересчета срока

Послы Канады и Великобритании осудили запрет "русскоязычного продукта" на Львовщине

Партия сторонников Навального подала в суд на Минюст из-за отказа в регистрации

Судьба британского телевизионного оператора Sky решится в ходе аукциона

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');