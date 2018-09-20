Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Копенгаген" - "Зенит". Онлайн

Петербургский клуб в Дании проводит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА

"Копенгаген" - "Зенит". Онлайн
Футболисты "Зенита"
Фото: AP/ТАСС

Петербургский клуб в Дании проводит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА

43'

Ник доставляет. Планы в целом тоже

42'

Интересная игра, мне нравится!

40'

Батюшки! Роберт Сков бил из пределов штрафной "Зенита" низом (!!!!) (хотя в динамике же, а не со штрафного) и попал в штангу! "Зениту" повезло, что мяч отскочил в поле, а не в сетку!

39'

Вместо навеса в штрафную Паредес низом перевел мяч на Кузяева, тот касанием пробил. Вратарь поймал, а на добивании игрок "Зенита" был в офсайде

38'

"Зенит" заработал штрафной на правом фланге атаки. Интересно, а чего сможет он?

36'

На этот раз Сков пробил на пару километров ниже чем несколько минут назад, но все равно над перекладиной

35'

Даме Н'Дойе вновь сбит на половине поля "Зенита". Еще один штрафной придется пережить фанатам петербургской команды

33'

Пиерос Сотириу схватился за голову. Но сначала пробил мимо ворот "Зенита" головой с центра штрафной. 

31'

Ерохин в который уже раз попадает в положение "вне игры"

30'

Футболисты "Копенгагена" атакуют чаще

28'

Модный приговор

26'

55%-45% - преимущество по владению мячом на стороне "Копенгагена"

24'

Если на игру нечаянно заглянули регбийные скауты, но наверняка записали в свои блокнотики №29, под которым играет полузащитник "Копенгагена" Роберт Сков. Он сейчас пробил штрафной примерно так:

23'

Зенитовец Иванович сбил соперника метрах с 10 от своей штрафной.

21'

Паредес забросил мяч вперед на Мака, тот за мячом не успел и расстроился

19'

Лунев прыгнул вверх и дотянулся до мяча, поданного соперником от лицевой линии

17'

Ерохин с мячом, в штрафной площади и в офсайде. Судья остановил игру, этим больше возмущался Дзюба, а не Ерохин. 

15'

Угловой заработали хозяева и выполнили его так себе

12'

У нас для вас две новости одновременно: мрачная и добрая. А может и обе добрые - зависит от вкуса

10'

Дзюба прорывался к воротам "Копенгагена". Вдогонку за форвардом сборной России проследовал мяч. Но увы: Артем попал в положение "вне игры"

8'

 Еще один удар по воротам "Зенита" - совсем неточно. Претензии бьющему предъявлять не буду.

6'

Вратарь "Зенита" Лунев ловит мяч, отправленный низом с линии штрафной

4'

С такой поддержкой должны победить

3'

Момент создал "Зенит": Ерохин выскочил из-за спин защитников и с мячом оказался напротив вратаря. Он обвел его, но сместился к острому углу, откуда - неточно - и пробил.

1'

Датчане тут же отправились в атаку: так мы (я и вы - с моей помощью) стали свидетелями подачи с правого фланга. Мяч приземлился на воротах. Такие вещи, представьте себе в футболе случаются

1'

Матч начался! Прозвучал стартовый свисток в исполнении болгарского рефери Георги Кабакова

Ниче так, согласитесь?

Команды выходят на поле! Сейчас зазвучит гимн Лиги Европы!

Футболисты "Зенита" уже прибыли на стадион

"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде".

Мы уже располагаем сведениями о стартовом составе "Зенита"!

Матч пройдет в Дании сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между датским "Копенгагеном" и российским "Зенитом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит

Новости по теме

Спорт
"Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы"Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы
"Краснодар" одержал победу над "Акхисаром"Подробнее
 "Копенгаген" - "Зенит". Онлайн"Копенгаген" - "Зенит". Онлайн
Петербургский клуб в Дании проводит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФАПодробнее
 Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеруРоссийский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру
Спортсмен анонсировал, что турнир в городе на Неве будет последним в его карьереПодробнее
 "Рапид" - "Спартак". Онлайн"Рапид" - "Спартак". Онлайн
Московский клуб проигрывает во втором тайме матча Лиги Европы в ВенеПодробнее
ВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правах
В России надеются, что решение поспособствует снижению влияния политики на спорт; ждут восстановления членства ВФЛА в ИААФПодробнее
 Источник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДАИсточник сообщил о восстановлении РУСАДА в правах в ВАДА
В Москве ждут официального подтверждения информацииПодробнее
 Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА
Первое и второе места делят национальные команды Бельгии и ФранцииПодробнее
 Исполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДАИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета поддержала рекомендацию о восстановленииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тоннВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

Путин обсудил с СБ РФ безопасность военных после катастрофы Ил-20

В Астрахани арестовали создателя "группы смерти"

"Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы

"Спартак" уступил "Рапиду" в Лиге Европы"Краснодар" одержал победу над "Акхисаром" Подробнее

Орбиту МКС приподняли на 400 метров

В Минобороны РФ допустили еще одну экспертизу о происхождении ракеты, сбившей "Боинг"

СМИ сообщили о запрете пранкерам Вовану и Лексусу въезда на Украину на три года

США ввели санкции против 27 россиян и шести юрлиц за вмешательство в выборы

США ввели санкции против 27 россиян и шести юрлиц за вмешательство в выборыВ список попали руководитель ГРУ Игорь Коробов и бизнесмен Евгений Пригожин; кроме этого, Минфин впервые применил вторичные санкции - против Китая - из-за покупки С-400 и самолетов Су-35 Подробнее

Второй факел для сжигания газа установили на мусорном полигоне "Кучино"

Генпрокурор Украины заинтересовался экстрадицией россиянина Тумгоева в РФ

"Копенгаген" - "Зенит". Онлайн

"Копенгаген" - "Зенит". ОнлайнПетербургский клуб в Дании проводит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА Подробнее

Главный фигурант дела о крушении "Булгарии" Инякина вышла на свободу по амнистии

"Зенит" объявил состав на матч с "Копенгагеном"

Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора нелегальных казино Бажанова

Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы "Война" Воротникова

Об этом сообщили члены объединения Подробнее

Что произошло за день: четверг, 20 сентября

ВС про декриминализацию лайков и репостов, восстановление в правах РУСАДА и стоимость сноса Ховринской больницы Подробнее

Датский регулятор возобновит расследование в отношении Danske Bank

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');