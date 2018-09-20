"Копенгаген" - "Зенит". Онлайн

Петербургский клуб в Дании проводит матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА
Ник доставляет. Планы в целом тоже
Скоро пицца приедет. Буду есть в 12 ночи.#КопенгагенЗенит— |♥️Дзюбинфеев♥️| (@uRmeqCDTHGystuL) September 20, 2018
Интересная игра, мне нравится!
Батюшки! Роберт Сков бил из пределов штрафной "Зенита" низом (!!!!) (хотя в динамике же, а не со штрафного) и попал в штангу! "Зениту" повезло, что мяч отскочил в поле, а не в сетку!
Вместо навеса в штрафную Паредес низом перевел мяч на Кузяева, тот касанием пробил. Вратарь поймал, а на добивании игрок "Зенита" был в офсайде
"Зенит" заработал штрафной на правом фланге атаки. Интересно, а чего сможет он?
На этот раз Сков пробил на пару километров ниже чем несколько минут назад, но все равно над перекладиной
Даме Н'Дойе вновь сбит на половине поля "Зенита". Еще один штрафной придется пережить фанатам петербургской команды
Пиерос Сотириу схватился за голову. Но сначала пробил мимо ворот "Зенита" головой с центра штрафной.
Ерохин в который уже раз попадает в положение "вне игры"
Футболисты "Копенгагена" атакуют чаще
Модный приговор
Семак смотрится статно.— નામ (@Lovets_slov) September 20, 2018
Так, как и должен выглядеть тренер. А, скажем, тренер ЦСКА выглядит как случайный мужик, которого я встретил в мясном отделе пятёрочки. #КопенгагенЗенит
55%-45% - преимущество по владению мячом на стороне "Копенгагена"
Если на игру нечаянно заглянули регбийные скауты, но наверняка записали в свои блокнотики №29, под которым играет полузащитник "Копенгагена" Роберт Сков. Он сейчас пробил штрафной примерно так:
Зенитовец Иванович сбил соперника метрах с 10 от своей штрафной.
Паредес забросил мяч вперед на Мака, тот за мячом не успел и расстроился
Лунев прыгнул вверх и дотянулся до мяча, поданного соперником от лицевой линии
Ерохин с мячом, в штрафной площади и в офсайде. Судья остановил игру, этим больше возмущался Дзюба, а не Ерохин.
Угловой заработали хозяева и выполнили его так себе
У нас для вас две новости одновременно: мрачная и добрая. А может и обе добрые - зависит от вкуса
Дзюба прорывался к воротам "Копенгагена". Вдогонку за форвардом сборной России проследовал мяч. Но увы: Артем попал в положение "вне игры"
Еще один удар по воротам "Зенита" - совсем неточно. Претензии бьющему предъявлять не буду.
Вратарь "Зенита" Лунев ловит мяч, отправленный низом с линии штрафной
С такой поддержкой должны победить
Ну погнали. Сегодня у меня компания к просмотру.#КопенгагенЗенит pic.twitter.com/5RjowKtg1U— Мика (@zimnii_kyst) September 20, 2018
Момент создал "Зенит": Ерохин выскочил из-за спин защитников и с мячом оказался напротив вратаря. Он обвел его, но сместился к острому углу, откуда - неточно - и пробил.
Датчане тут же отправились в атаку: так мы (я и вы - с моей помощью) стали свидетелями подачи с правого фланга. Мяч приземлился на воротах. Такие вещи, представьте себе в футболе случаются
Матч начался! Прозвучал стартовый свисток в исполнении болгарского рефери Георги Кабакова
Ниче так, согласитесь?
Небывалый перформанс хозяев #КопенгагенЗенит pic.twitter.com/975aUVQwAK— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 20, 2018
Команды выходят на поле! Сейчас зазвучит гимн Лиги Европы!
Футболисты "Зенита" уже прибыли на стадион
Прибыли на стадион #КопенгагенЗенит pic.twitter.com/pLOrQjfVk1— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 20, 2018
"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде".
Мы уже располагаем сведениями о стартовом составе "Зенита"!
Стартовый состав на матч #КопенгагенЗенит!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 20, 2018
🌊 #ВолнаИдетНаКопенгаген pic.twitter.com/fAQWTsEb2E
Матч пройдет в Дании сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между датским "Копенгагеном" и российским "Зенитом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!