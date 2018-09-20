ФК "Краснодар" обнародовал стартовый состав на матч с "Акхисаром"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против команды "Акхисар".

Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, с первых минут в составе команды будут присутствовать следующие игроки:

Наш состав на первый в сезоне матч Лиги Европы 👇



В запасе у "горожан": Синицын (В), Адамов (В), Фьолусон, Петров, Перейра, Шишкин, Куэва.



Наставник команды – Мурад Мусаев pic.twitter.com/wRVehDbsz7 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 20, 2018

Матч пройдет в Турции в четверг и стартует в 19:55 по московскому времени.

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.