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ФК "Краснодар" обнародовал стартовый состав на матч с "Акхисаром"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против команды "Акхисар".

Как сообщает пресс-служба краснодарского клуба, с первых минут в составе команды будут присутствовать следующие игроки:

Матч пройдет в Турции в четверг и стартует в 19:55 по московскому времени.

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар

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