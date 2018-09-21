Макгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Нью-Йорке. В октябре состоится их бой за пояс чемпиона UFC.

Макгрегор был самым активным участником пресс-конференции. Он принес виски, производством которого владеет, многократно рекламировал его и предложил продегустировать Нурмагомедову. Макгрегор постоянно отпускал колкости в адрес своего соперника: обвинил в жизни за счет одного бизнесмена, нелюбви россиян и трусости.

Нурмагомедов вел себя сдержанно, говорил мало и позволял Макгрегору постоянно себя перебивать.

Оба бойца пообещали размазать друг друга в октагоне и обменялись обвинениями в корыстных мотивах выйти на этот поединок.

После интервью состоялась традиционная дуэль взглядов. Президенту UFC Дэйне Уайту пришлось придержать задиравшегося Макгрегора.

Бой пройдет 6 октября (в ночь на 7 октября по московскому времени) в Лас-Вегасе. В России бесплатную трансляцию организует "Матч ТВ".