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Макгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем

Ирландец предложил дагестанцу отведать своего фирменного виски

Макгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем
Дуэль взглядов Нурмагомедова и Макгрегора
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Нью-Йорке. В октябре состоится их бой за пояс чемпиона UFC.

Макгрегор был самым активным участником пресс-конференции. Он принес виски, производством которого владеет, многократно рекламировал его и предложил продегустировать Нурмагомедову. Макгрегор постоянно отпускал колкости в адрес своего соперника: обвинил в жизни за счет одного бизнесмена, нелюбви россиян и трусости.

Нурмагомедов вел себя сдержанно, говорил мало и позволял Макгрегору постоянно себя перебивать.

Оба бойца пообещали размазать друг друга в октагоне и обменялись обвинениями в корыстных мотивах выйти на этот поединок.

После интервью состоялась традиционная дуэль взглядов. Президенту UFC Дэйне Уайту пришлось придержать задиравшегося Макгрегора.

Бой пройдет 6 октября (в ночь на 7 октября по московскому времени) в Лас-Вегасе. В России бесплатную трансляцию организует "Матч ТВ".

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Теги: Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, UFC

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