Макгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бойцы смешанных единоборств Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Нью-Йорке. В октябре состоится их бой за пояс чемпиона UFC.

Макгрегор был самым активным участником пресс-конференции. Он принес виски, производством которого владеет, многократно рекламировал его и предложил продегустировать Нурмагомедову. Макгрегор постоянно отпускал колкости в адрес своего соперника: обвинил в жизни за счет одного бизнесмена, нелюбви россиян и трусости.

"You said send location... HERE I AM. RIGHT IN FRONT OF YOU!" #UFC229 pic.twitter.com/bkZWeUY1FL