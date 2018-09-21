Машина врезалась в дерево на ралли "Санкт-Петербург 2018"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Члены экипажа ралли "Санкт-Петербург 2018" госпитализированы с тяжелыми травмами после столкновения с деревом в Курортном районе северной столицы, сообщается на сайте автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером в пятницу. "Во время прохождения СУ 1 "Шалаш" в результате ошибки пилотирования экипаж № 28 (Соловьев Александр/Крылова Александра) совершил сход с трассы, вследствие чего произошло столкновение с деревом", - говорится в сообщении организаторов гонки.

Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 40 города Сестрорецка. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, отмечается в сообщении.

Организатором ралли "Санкт-Петербург 2018" является автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области.