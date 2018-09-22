"Анжи" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты махачкалинского "Анжи" в субботу нанесли поражение московскому "Динамо" в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Игра на стадионе в Химках завершилась со счетом 0:1, мяч на 49-й минуте забил нападающий гостей Андрес Понсе. В конце игры защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков нарушил правила в своей штрафной, за что судья Владислав Безбородов назначил пенальти. Однако Евгений Луценко не смог переиграть вратаря Юрия Дюпина, который поймал мяч.

Таким образом, махачкалинцы прервали свою серию из шести поражений подряд. Команда набрала шесть очков и покинула последнее место в турнирной таблице, поднявшись на 14-ю позицию . "Динамо" находится на шестом месте с 10 очками.