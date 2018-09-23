Джошуа нокаутировал Поветкина

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Британский боксер Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина в бою за титул чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO в тяжелом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

Во время боя Поветкин получил рассечение.

Боксеры встречались на лондонском стадионе "Уэмбли" в рамках вечера профессионального бокса. В своем бою тяжеловес из России Сергей Кузьмин победил англичанина Дэвида Прайса.

Сейчас у Джошуа четыре чемпионских пояса: по версиям организаций IBF, WBA, IBO и WBO.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца подписать контракт с Поветкиным.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

На счету Поветкина 34 победы и два поражения. У Джошуа 22 победы в 22 поединках.