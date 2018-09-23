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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги

В общей сложности команды провели восемь голов

"Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги
Игрок "Зенита" Артем Дзюба празднует забитый "Локомотиву" гол
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Петербурге в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу "Зенита". В его составе отличились Олег Шатов (13-я, 64-я минуты), Александр Ерохин (48), Артем Дзюба (57) и Себастьян Дриусси (90). Голы в составе "Локомотива" провели Дмитрий Баринов (17), Алексей Миранчук (74) и Федор Смолов (85).

"Локомотив" доигрывал матч в меньшинстве: за две - на 80-й и 82-й минутах - желтые карточки был удален Дмитрий Тарасов, причем в игру он вступил на 78-й минуте.

"Зенит" набрал 22 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. У "Локомотива" 9 очков, он на 11-м месте.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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