"Зенит" выиграл у "Локомотива" в восьмом туре премьер-лиги

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над московским "Локомотивом" в матче восьмого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в Петербурге в воскресенье, завершилась со счетом 5:3 в пользу "Зенита". В его составе отличились Олег Шатов (13-я, 64-я минуты), Александр Ерохин (48), Артем Дзюба (57) и Себастьян Дриусси (90). Голы в составе "Локомотива" провели Дмитрий Баринов (17), Алексей Миранчук (74) и Федор Смолов (85).

"Локомотив" доигрывал матч в меньшинстве: за две - на 80-й и 82-й минутах - желтые карточки был удален Дмитрий Тарасов, причем в игру он вступил на 78-й минуте.

"Зенит" набрал 22 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. У "Локомотива" 9 очков, он на 11-м месте.