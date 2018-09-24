Россия победила в первом туре Всемирной шахматной Олимпиады

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России добились победы над соперниками из команды Уганды в первом туре стартовавшей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиады.

Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Дмитрий Яковенко выиграли свои партии у соответственно Артура Ссегваньи, Патрика Кавумы, Уолтера Окаса и Харуна Нсубугу. Карякин и Витюгов играли черными фигурами, Непомнящий и Яковенко – белыми.

Всемирная шахматная Олимпиада-2018 завершится 6 октября.

Мужской турнир в рамках Олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР – 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР – 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным – Грузия, трехкратным – Россия.