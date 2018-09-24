"Сибирь" проиграла 10-й матч подряд в КХЛ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" на своем льду в Казани нанес поражение новосибирской "Сибири".

Результат встречи, прошедшей в понедельник, 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу "Ак Барса".

Таким образом, на счету "Сибири" 10 поражений в 10 матчах нынешнего чемпионата. Это единственная команда, не набравшая пока в сезоне ни одного очка.

Ранее в понедельник "Нефтехимик" в Нижнекамске уступил китайской команде "Куньлунь Ред Стар" – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), а уфимский "Салават Юлаев" в Челябинске крупно выиграл у местного "Трактора" – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).