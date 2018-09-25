Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Китае

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела барьер второго круга турнира в Китае.

Борьбу за выход в следующую стадию соревнования она выиграла у представительницы Голландии Кики Бертенс. Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с теннисисткой из Чехии Петрой Квитовой. Это будет 11-я встреча спортсменок. Счет по победам в очных противостояниях сейчас 7-3 в пользу Квитовой.