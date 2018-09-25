Радулов сыграл в контрольном матче НХЛ в экипировке болельщика

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Радулов вынужден был играть в контрольном матче за "Даллас" против "Флориды" в свитере, предоставленном ему болельщиком.

Как пишет Sports Illustrated, по недосмотру менеджмента "Далласа" россиянин вышел на лед в свитере, явно не подходящем под габариты хоккеиста. Другими размерами экипировки для Радулова клуб на момент игры не располагал.

В конце первого периода менеджеры "Далласа" отправились на трибуны в надежде увидеть среди болельщиков тех, кто сидит на трибунах в свитере с 47-м номером и фамилией Радулова. Одним из них оказался фанат "Далласа" Лэви Пэттон, которому копия свитера Радулова досталась в подарок от подруги на Рождество.

"На протяжении первого периода мы наблюдали, как Радулов дергает за свой помятый свитер, который по размерам ему не подходит. В конце периода кто-то из "Далласа" подошел ко мне и спросил, какого размера мой свитер, после чего поинтересовался, не буду ли я против, если Радулов отыграет в нем оставшиеся два периода", - написал Пэттон в своем фейсбуке.

Болельщик сказал, что с радостью согласился одолжить Радулову предмет экипировки. Он добавил, что по окончании матча получил свитер обратно. "Он был рваный, потный, но с автографом". Лэви Пэттон усомнился, что наденет этот свитер вновь.

В матче, который прошел в субботу, "Даллас" уступил "Флориде" со счетом 3:4 (победитель определился в овертайме), Радулов результативными действиями не отметился.