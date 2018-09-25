Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике отстранен от работы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников был отстранен с поста из-за его разрешения, данном спортсменке, не участвовать в квалификационных соревнованиях, сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Колесников отстранен от подготовки национальной команды России", - сказал Агапитов на пресс-конференции в Москве во вторник.

По его словам, причиной стало разрешение тренера, которое он дал неоднократной чемпионке мира и Европы Татьяне Кашириной, не участвовать в отборе на чемпионат России. В результате ей разрешили участвовать, но со скандалом. В итоге она завоевала золото.

Колесников работал с женской сборной России с 2016 года.