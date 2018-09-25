Спорт

Россия победила Ирландию во втором туре Всемирной шахматной олимпиады

В женском турнире россиянки уступили соперницам из Узбекистана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Шахматисты сборной России добились победы над соперниками из команды Ирландии в матче второго тура проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиады.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды. В ее составе партии против ирландцев выиграли Ян Непомнящий (играл черными фигурами) и Никита Витюгов (белыми), вничью со своими соперниками сыграли Сергей Карякин (белыми) и Дмитрий Яковенко (черными).

Это вторая победа сборной России в рамках мужского турнира олимпиады, накануне россияне победили Уганду.

Женская сборная России во вторник потерпела поражение от Узбекистана – 1,5:2,5. Александра Костенюк, Валентина Гунина (обе играли черными) и Александра Горячкина (белыми) свели свои партии вничью, Наталья Погодина (белыми) – уступила.

Мужской турнир в рамках олимпиады чаще всего выигрывала сборная СССР – 18 раз. По шесть раз победителями становились Россия и США. Женский турнир чаще всего выигрывала команда СССР – 11 раз. Пятикратным чемпионом является Китай, четырехкратным – Грузия, трехкратным – Россия.

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Теги: шахматы, Грузия, Батуми, Всемирная шахматная олимпиада

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