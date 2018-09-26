Представитель Рыболовлева опроверг его планы продать "Монако"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Дмитрий Чечкин, официальный представитель владельца ФК "Монако" Дмитрия Рыболовлева, опроверг сведения о том, что российский миллиардер намерен продать свою долю в клубе.

"Слухи о якобы ведущихся акционером ФК "Монако" Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-лиге не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК "Монако", считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах", - приводит слова Чечкина "Чемпионат".

"Монако" является представителем чемпионата Франции по футболу.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций "Монако" в 2011 году. Вице-президентом клуба является россиянин Вадим Васильев.

С лета нынешнего года "Монако" вызывает у россиян дополнительный интерес: после чемпионата мира 2018 года в команду из московского ЦСКА перешел полузащитник сборной России Александр Головин.